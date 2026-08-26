Polícia Civil cumpre 12 mandados de busca e apreensão em quatro estados; investigação aponta uso de candidatos "dublês" e participação de agentes públicos

Operação mira suspeitos de fraudes em concursos da Polícia Militar em Pernambuco e outros três Estados (Ascom/PCPE)

Uma estrutura criminosa criada para fraudar concursos públicos da Polícia Militar de Pernambuco, com a substituição de candidatos por “dublês”, é alvo da Operação “Fora de Forma”, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (26). Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas.

As ordens judiciais são cumpridas nos municípios pernambucanos de Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, Floresta, Mirandiba e Petrolina. Na paraíba as investigações são nas cidades de São José de Piranhas e Princesa Isabel. No Ceára no municipio de Porteiras e em Alagoas, em União dos Palmares.

As investigações começaram em setembro de 2025 e, segundo a Polícia Civil, identificaram uma associação criminosa especializada em fraudes em certames de interesse público. O grupo teria estruturado um esquema para permitir que pessoas fossem substituídas durante as etapas do concurso da Polícia Militar de Pernambuco.

No decorrer das apurações, a Polícia Civil identificou ainda a participação de agentes estatais na execução das fraudes. Entre os investigados estão servidores vinculados às Polícias Militares de Pernambuco, Paraíba e Ceará, além de servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba.

Os 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Juízo da Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife. Durante os cumprimentos, os agentes apreenderam celulares, tablets, notebooks, CPUs, munições, câmera de segurança e documentos, incluindo identidades, CPFs e cartão de crédito.

A ação conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e da Polícia Científica de Pernambuco. Também participam a Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, as Polícias Civis da Paraíba, Ceará e Alagoas e a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM).

