Ao menos 23 pessoas morrem em acidente entre ônibus e carreta no Paraná

Carreta e micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, que levava pacientes para um centro médico em Curitiba colidiram frontalmente nesta madrugada na BR-377, que liga o Sul do Brasil a São Paulo

A PRF diz que este é o pior acidente de trânsito dos últimos anos no estado do Paraná (PRF/DIVULGAÇÃO)

Uma colisão frontal entre um micro-ônibus que transportava pacientes e uma carreta deixou ao menos 23 mortos nesta quarta-feira (19), no Paraná, em um dos piores acidentes dos últimos anos na região.

O veículo de passageiros ficou destruído à margem da rodovia no município de Ipiranga, informou a Polícia Rodoviária Federal.

Ao menos 23 mortes foram confirmadas: a maioria das vítimas estava no micro-ônibus, detalhou a corporação em comunicado.

O acidente ocorreu às 3h30 da madrugada, quando a carreta invadiu a pista do outro veículo, informou a polícia. O motorista da carreta também morreu.

Segundo a PRF, este é o pior acidente de trânsito dos últimos anos no estado do Paraná. Em 2021, 19 pessoas morreram em um acidente de ônibus.

Em um primeiro momento, a empresa Via Araucária, responsável pela rodovia, localizou o acidente no município vizinho de Imbituva, de onde havia partido o ônibus.

O acidente ocorreu na rodovia BR-377, que liga o sul do país a São Paulo.

A estrada permanece fechada e há filas de vários quilômetros de motoristas esperando sua reabertura, segundo a polícia. Bombeiros e a polícia civil ainda trabalham na área.

O veículo de passageiros pertencia à Secretaria de Saúde de Imbituva e transportava pacientes para centros médicos em Curitiba.

Acidentes de trânsito com vítimas fatais são frequentes no país. Oito pessoas morreram no domingo, no estado do Rio de Janeiro, quando o ônibus em que viajavam tombou.

Em fevereiro, um ônibus que voltava de um festival religioso no nordeste saiu da estrada e tombou, causando a morte de pelo menos 16 pessoas.