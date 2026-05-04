Trecho da Adutora do Agreste se rompe entre Bezerros e Gravatá

Equipes da Compesa estão no local para a realização dos serviços de reparo

Trecho da Adutora do Agreste (Reprodução/Redes sociais )

Um trecho da Adutora do Agreste se rompeu na tarde desta segunda-feira (4), às margens da BR-232, no km 119, sentido Recife, entre os municípios de Bezerros e Gravatá.

Em nota, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) afirmou que, assim que o vazamento foi identificado, acionou técnicos para o fechamento dos registros e a contenção do fluxo de água.

"Equipes da Compesa estão no local para a realização dos serviços de reparo. Após a avaliação dos danos à tubulação, será possível informar o prazo para a conclusão das intervenções", diz o comunicado.

Devido ao rompimento, o sistema de abastecimento de Bezerros opera com redução de 50% da vazão, podendo haver queda de pressão ou falta de água em áreas da cidade.

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