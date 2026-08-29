Operação da PM retira 36 armas de circulação na Região Metropolitana

Operação também apreendeu munições, drogas, colete balístico e outros materiais; três pessoas foram presas

Foram 19 ocorrências que retiraram 36 armas de fogo de circulação, entre elas espingardas, pistolas, revólveres e submetralhadoras, além de munições, cartuchos e carregadores de diversos calibres. (Divulgação/PMPE. )

Uma ação realizada na tarde desta sexta-feira (28) pela Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), unidade operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), resultou na apreensão de armas de fogo, munições e drogas em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Operação Asas de Aço contou com a participação de mais de 100 policiais militares, que saíram do Quartel do Comando Geral, no Derby, para as diligências. A ação ainda teve o apoio do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social (SDS)



Ao todo, foram registradas 19 ocorrências, com 36 armas de fogo retiradas de circulação. Entre o material apreendido estavam espingardas, pistolas, revólveres e submetralhadoras, além de munições, cartuchos e carregadores de diferentes calibres.



Os policiais também apreenderam maconha, crack e cocaína. Um colete balístico, uma arma de choque, uma balaclava e balanças de precisão também foram encontrados durante a operação.

Ao final das ações, 14 pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil. Três delas foram presas em flagrante e sete assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As demais pessoas conduzidas foram liberadas.