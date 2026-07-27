Polícia Militar desarticula grupo suspeito de roubos e desmanche de motocicletas em Abreu e Lima

Três suspeitos foram detidos durante a operação, que resultou na apreensão de motocicletas roubadas, uma arma de fogo, munições e peças de veículos

O efetivo apreendeu três motocicletas (Divulgação/PMPE)

Uma operação realizada por policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, resultou na desarticulação de um grupo suspeito de envolvimento em roubos e no desmanche de motocicletas na região da BR-101.

Durante a ação, o efetivo apreendeu três motocicletas, sendo duas com registro de roubo, além de um revólver calibre .38, munições e diversas peças de motocicletas.

Três suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Paulista, juntamente com todo o material apreendido, onde foram adotadas as medidas cabíveis.