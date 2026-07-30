Região Metropolitana do Recife concentra 41,7% do eleitorado de Pernambuco, aponta TSE

Ao todo, o estado reúne 7.225.744 pessoas aptas a votar nas Eleições Gerais de 2026

Votação (Túlio Santos/EM/D.A Press)

A Região Metropolitana do Recife (RMR) concentra 41,7% do eleitorado de Pernambuco, segundo levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, o estado reúne 7,2 milhões de pessoas aptas a votar nas Eleições Gerais de 2026.

Ainda conforme os dados divulgados pelo TSE, o quantitativo de eleitores no Agreste é de 1,8 milhão. Enquanto no Sertão e Zona da Mata somam, respectivamente, 1,3 milhão e 1,03 milhão de eleitores.

Além disso, a capital pernambucana permanece como o maior colégio eleitoral, com 1,2 milhão de pessoas aptas a votar no pleito deste ano. Em seguida, estão os municípios de Jaboatão dos Guararapes (498.144), Olinda (301.743), Caruaru (254.214) e Petrolina (248.185).

O levantamento do TSE também mostra que, dos dez maiores colégios eleitorais de Pernambuco, quatro estão localizados no interior: Caruaru, Petrolina, Vitória de Santo Antão (103.929) e Garanhuns (99.626).

Em contraponto, o Distrito Estadual de Fernando de Noronha aparece como o local com o menor eleitorado do estado, com 3.701 eleitores aptos. No arquipélago, os eleitores, além dos cargos previstos nas eleições gerais, também elegem em 2026 os integrantes do Conselho Distrital.

Os dados do eleitorado divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram também que 105 dos 184 municípios pernambucanos possuem menos de 20 mil eleitores.