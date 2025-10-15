Homem morre em confronto com a Polícia Militar em São Caetano, no Agreste de Pernambuco

De acordo com a 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim, Ibertson e outro homem roubaram uma motocicleta às margens da BR-232, nas proximidades de São Caetano

A Polícia Civil informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o IML e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Um homem identificado como Ibertson Braga de Lima Neto, de 28 anos, conhecido como “Netinho”, morreu na tarde desta terça-feira (14) após trocar tiros com a Polícia Militar, em uma ação que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Civil, o caso é investigado como morte por intervenção legal de agente de Estado.

De acordo com a 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim, Ibertson e outro homem roubaram uma motocicleta às margens da BR-232, nas proximidades de São Caetano. Durante a fuga, ao avistarem uma viatura da Polícia Militar, os suspeitos atiraram contra o efetivo, que reagiu à agressão. No confronto, Ibertson foi atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de São Caetano, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação aconteceu em uma estrada da zona rural, nas imediações do Loteamento São José. Segundo a polícia, com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo utilizada no confronto. O segundo envolvido conseguiu fugir e está sendo procurado.

A motocicleta Honda CG Titan 160, que havia sido roubada, foi recuperada e entregue à delegacia. O inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e do confronto.