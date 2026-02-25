Polícia Militar apreende mais de 240 kg de maconha em Caruaru
Dois homens foram presos em flagrante no bairro Caiucá
Publicado: 25/02/2026 às 18:41
A PMPE apreendeu 241kg de maconha (Foto: Divulgação/PMPE)
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp), apreendeu 241 kg de maconha em Caruaru, no Agreste do estado. A ação ocorreu na noite dessa terça-feira (24), no bairro Caiucá.
Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos. Após a apreensão, eles e o material foram levados para a Delegacia de Plantão de Caruaru.
Segundo a Polícia Civil (PCPE), os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão onde foram autuados em flagrante delito e encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Tráfico de drogas
Em janeiro deste ano, a PCPE em parceria com as Polícias Civis do Piauí e Maranhão desarticularam uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas entre os três estados. A ação resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha e na erradicação de cerca de 50 mil pés de Cannabis.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Com o avanço das apurações, os policiais identificaram uma estrutura criminosa com ramificações nos estados vizinhos, o que levou à articulação de uma força-tarefa interestadual.
De acordo com a polícia, o prejuízo estimado à organização criminosa é de cerca de R$ 10 milhões.