Polícia Militar apreende mais de 240 kg de maconha em Caruaru

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp), apreendeu 241 kg de maconha em Caruaru, no Agreste do estado. A ação ocorreu na noite dessa terça-feira (24), no bairro Caiucá.

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos. Após a apreensão, eles e o material foram levados para a Delegacia de Plantão de Caruaru.

Segundo a Polícia Civil (PCPE), os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão onde foram autuados em flagrante delito e encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas

Em janeiro deste ano, a PCPE em parceria com as Polícias Civis do Piauí e Maranhão desarticularam uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas entre os três estados. A ação resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha e na erradicação de cerca de 50 mil pés de Cannabis.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Com o avanço das apurações, os policiais identificaram uma estrutura criminosa com ramificações nos estados vizinhos, o que levou à articulação de uma força-tarefa interestadual.

De acordo com a polícia, o prejuízo estimado à organização criminosa é de cerca de R$ 10 milhões.