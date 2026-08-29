CBTU afirma que funcionários feridos em acidente no Metrô do Recife não sofreram eletrocussão

Segundo a companhia, os dois trabalhadores feridos nesta sexta-feira (28) tiveram queimaduras após arco elétrico durante manutenção na Subestação Recife; Uma comissão será formada para apurar as circunstâncias do acidente

Com a Estação Joana Bezerra, a CBTU Recife possuirá 14 estações de metrô funcionando com integração temporal (Divulgação)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, neste sábado (29), que os dois funcionários feridos durante um acidente na Subestação Recife, no bairro de São José, não sofreram eletrocussão. Segundo a companhia, os trabalhadores tiveram queimaduras provocadas por um arco elétrico.

O acidente aconteceu por volta das 17h15 da sexta-feira (28), enquanto os funcionários realizavam uma atividade de manutenção na subestação, localizada nas proximidades da Estação Recife. Os dois sofreram queimaduras nos membros superiores.

Após o acidente, os trabalhadores foram encaminhados conscientes para hospitais particulares do Recife. De acordo com a CBTU, ambos receberam atendimento médico e foram liberados após a conclusão dos procedimentos.

A companhia informou ainda que será instaurada uma Comissão de Sindicância para apurar as circunstâncias do acidente. A investigação deverá analisar as condições em que a ocorrência aconteceu e buscar esclarecer os fatores que provocaram o arco elétrico.

Em nota, a CBTU afirmou que "mantém o compromisso com a segurança dos empregados e que adotará as medidas necessárias após a conclusão da sindicância".

Na sexta-feira (28), as primeiras informações apontavam que os trabalhadores haviam sido atingidos por uma descarga elétrica e sofrido queimaduras nos braços e no rosto. Na ocasião, a companhia ainda apurava o ocorrido.

Veja também: Dois funcionários são atingidos por descarga elétrica em subestação do Metrô do Recife

O que diz o Sindmetro-PE

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), os trabalhadores realizavam uma atividade em uma área que deveria estar desenergizada. A entidade questionou as condições de segurança e voltou a cobrar investimentos e manutenção no sistema. Essa alegação, porém, não foi confirmada pela CBTU.

O novo acidente ocorre cerca de dois meses após a morte de um funcionário do Metrô do Recife durante uma atividade de manutenção na rede aérea, em junho deste ano. O caso também foi alvo de investigação.