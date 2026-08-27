Ramal Jaboatão do Metrô é temporariamente interrompido após falha elétrica

Paralisação começou na tarde desta quinta e ocorre devido à impossibilidade de circulação no horário de pico

Ainda não há previsão para o retorno das operações (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o ramal Jaboatão da Linha Centro foi fechado às 16h desta quinta-feira (27). Em nota, a CBTU afirmou que a paralisação ocorre devido à impossibilidade de circulação no horário de pico, em razão de uma falha elétrica.

"Nossas equipes técnicas estão investidas na solução da falha, para restabelecimento da operação comercial para Jaboatão", diz o comunicado.

Até o momento desta publicação a companhia não havia apresentado uma previsão de restabelecimento nas estações Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão.

Reforço

O Grande Recife Consórcio Metropolitano informou que um plano emergencial foi acionado junto as operadoras de ônibus Caxangá e Metropolitana para ativação das linhas emergenciais 238 TI Jaboatão/TI Barro e 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro. A linha 200 TI Jaboatão (Parador) também foi reforçada.

"Os Gestores de Terminais estão cientes e realizando as intervenções devidas em conjunto com as operadoras, além de apoio da Gerência de Fiscalização no Terminal de Passageiros TP Santa Rita", disse o Grande Recife através de nota.



O ramal Camaragibe não foi afetado e não tem previsão de ser paralisado.

