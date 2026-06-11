Trabalhador do Metrô do Recife morre eletrocutado durante manutenção da rede aérea

Funcionário da CBTU Recife atuava na manutenção da rede aérea quando sofreu uma descarga elétrica na madrugada desta quinta-feira (11), entre as estações Tejipió e Coqueiral

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Um trabalhador da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na manutenção da rede aérea do Metrô do Recife na madrugada desta quinta-feira (11), entre as estações Tejipió e Coqueiral. A vítima foi identificada como Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, lotado na Coordenadoria de Eletrificação (Coeli). A morte foi confirmada pela CBTU Recife.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (11), o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) lamentou a morte do funcionário e cobrou uma apuração rigorosa sobre as circunstâncias do acidente. A entidade também relacionou a tragédia ao que considera um processo de sucateamento e abandono da malha metroferroviária da Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Sindmetro-PE, esta seria a primeira vez que um trabalhador do Metrô do Recife morre em um acidente de trabalho dessa natureza. A entidade afirmou que há anos vem alertando sobre problemas na infraestrutura do sistema, redução de investimentos, envelhecimento de equipamentos e riscos enfrentados pelos profissionais responsáveis pela operação e manutenção da rede.

“A gravidade do ocorrido exige uma apuração rigorosa, transparente e independente”, afirmou o sindicato em nota pública.

A entidade também cobrou respostas da Superintendência da CBTU Recife e defendeu que os governos estadual e federal ampliem os investimentos destinados ao sistema metroferroviário da capital pernambucana.

O sindicato destacou ainda que vinha realizando denúncias e alertas sobre as condições da estrutura operacional do metrô, sustentando que o cenário de deterioração não afeta apenas a qualidade do serviço prestado aos passageiros, mas também a segurança dos trabalhadores.

“O luto não pode servir para encobrir responsabilidades. Não basta lamentar. Não basta prometer. É preciso agir. É preciso investir. É preciso recuperar o sistema”, diz trecho da nota.

As circunstâncias do acidente e as causas da descarga elétrica que atingiu o trabalhador deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.

O que diz a PCPE



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Central de Plantões da Capital, uma ocorrência de morte acidental no bairro de Tejipió, na madrugada desta quinta-feira (11), que vitimou um homem de 40 anos.

As investigações foram iniciadas e seguem sob a responsabilidade da Delegacia de Jardim São Paulo.