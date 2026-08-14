Cerca de 10 mil passageiros amanhecem sem metrô nesta sexta-feira (14)

Suspensão temporária do trecho deve durar até terça-feira (18), enquanto ônibus que circulam pela antiga BR-101 terão o serviço reforçado para atender os passageiros afetados

Suspensão temporária do trecho deve durar até terça-feira (18) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Nesta sexta-feira (14), o Ramal Cajueiro Seco/Cabo, da Linha Sul do Metrô do Recife, entra no primeiro dia de paralisação para a realização de obras. A suspensão temporária das atividades deve afetar cerca de 10 mil passageiros, segundo informações da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A previsão é de que a intervenção siga até terça-feira (18).

Os serviços serão realizados para a duplicação da Passagem de Nível localizada entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, informou a CBTU.

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano confirmou, nesta quinta-feira (13), que haverá uma operação especial de ônibus para atender os passageiros afetados pela paralisação.

As linhas de ônibus que trafegam paralelamente aos trilhos do trem, na antiga Rodovia BR-101, terão o serviço reforçado. São elas: 139 – TI Cabo/TI Cajueiro Seco e 181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco.

“O GRCTM estará presente no Terminal Integrado de Cajueiro Seco para avaliar o fluxo de passageiros e acompanhar a movimentação no local. A operação poderá ser ajustada de acordo com a necessidade e com a demanda registrada ao longo do dia”, destacou, em nota.