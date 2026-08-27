Linha de metrô é normalizada após falha elétrica
Ramal de Jaboatão estava paralisado desde as 16h desta quinta
Publicado: 27/08/2026 às 20:02
Ainda não há previsão para o retorno das operações (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a Linha Centro foi normalizada após falha elétrica que interrompeu temporariamente a circulação do metrô no Ramal Jaboatão, na tarde desta quarta-feira (27).
A normalização foi confirmada nos stories do perfil da CBTU no Instagram.
Devido à paralisação, o Grande Recife Consórcio Metropolitano havia acionado um plano emergencial junto as operadoras de ônibus Caxangá e Metropolitana para ativação das linhas emergenciais 238 TI Jaboatão/TI Barro e 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro. A linha 200 TI Jaboatão (Parador) também tinha sido reforçada.
O Ramal Camaragibe não foi afetado pela falha elétrica.