Linha de metrô é normalizada após falha elétrica

Ramal de Jaboatão estava paralisado desde as 16h desta quinta

Ainda não há previsão para o retorno das operações (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a Linha Centro foi normalizada após falha elétrica que interrompeu temporariamente a circulação do metrô no Ramal Jaboatão, na tarde desta quarta-feira (27).

A normalização foi confirmada nos stories do perfil da CBTU no Instagram.

Devido à paralisação, o Grande Recife Consórcio Metropolitano havia acionado um plano emergencial junto as operadoras de ônibus Caxangá e Metropolitana para ativação das linhas emergenciais 238 TI Jaboatão/TI Barro e 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro. A linha 200 TI Jaboatão (Parador) também tinha sido reforçada.

O Ramal Camaragibe não foi afetado pela falha elétrica.