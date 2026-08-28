Dois funcionários são atingidos por descarga elétrica em subestação do Metrô do Recife

Dois trabalhadores teriam sofrido queimaduras nos braços e no rosto e foram levadas para hospitais distintos

Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar na manhã desta sexta-feira (3) (Foto: Rafael Vieira/DP)

Dois funcionários foram atingidos por descarga elétrica no fim da tarde desta sexta-feira (28), em uma subestação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no Recife. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais particulares da capital pernambucana.

Segundo informações iniciais, os trabalhadores teriam sofrido queimaduras nos braços e no rosto após levarem o choque. O socorro teria sido realizado por um funcionário do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOPE), que utilizou um veículo particular para levar os feridos às unidades de saúde.

A dinâmica do acidente e suas circunstâncias ainda estão sendo apuradas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Procurada, a CBTU informou que ainda está apurando o ocorrido e, até a publicação desta matéria, não havia apresentado um posicionamento oficial sobre o acidente.