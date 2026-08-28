Apac: confira onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas

Camaragibe, no Grande Recife, registrou o maior acumulado de chuva no estado nas últimas 24 horas; confira demais municípios

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

Camaragibe, no Grande Recife, registrou o maior acumulado de chuva no estado nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã desta sexta-feira (28). O município contabilizou 36,6 milímetros (mm) de chuva.

Na sequência do ranking aparecem Abreu e Lima (33,4 mm), Recife e São Lourenço da Mata (ambos com 27,6 mm) e Igarassu (23,7 mm), municípios localizados na Região Metropolitana (RMR).

Previsão do tempo para sexta-feira (28)

Para esta sexta-feira (28), a previsão da agência indica continuidade de chuvas fracas na Zona da Mata e na Região Metropolitana, com possibilidade de precipitação fraca a moderada em pontos isolados. Até o momento, a Apac não emitiu nenhum alerta à população.