UFPE abre 100 vagas para cursos de Engenharia no Centro Acadêmico do Sertão, em Sertânia

Podem participar os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e participado de, pelo menos, uma edição do Enem entre 2015 e 2025, portadores de diplomas e transferências externas

São 100 vagas, sendo 50 para cada curso, com aulas em período integral, nos turnos da manhã e da tarde. (Helder Tavares/DP/D.A Press)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu inscrições para o processo seletivo de ingresso em dois novos cursos de Engenharia do Centro Acadêmico do Sertão, em Sertânia: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. São 100 vagas, sendo 50 para cada curso, com aulas em período integral, nos turnos da manhã e da tarde.

O processo seletivo é destinado a três modalidades, obedecendo à seguinte ordem de prioridade:

1º – Vestibular/Enem: candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e participado de, pelo menos, uma edição do Enem entre 2015 e 2025. O candidato poderá escolher uma dessas edições para utilizar suas notas.

2º – Portador de diploma: pessoas que já possuem diploma de graduação reconhecido pelo MEC, seja Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo.

3º – Transferência Externa: estudantes com vínculo ativo ou trancamento regular em curso de graduação reconhecido de outra instituição de ensino superior, em área afim às Engenharias.

A prioridade é importante: as vagas são destinadas primeiro aos candidatos da modalidade Enem. Somente se houver vagas remanescentes elas serão destinadas aos candidatos portadores de diploma e, posteriormente, aos candidatos de transferência externa.

INSCRIÇÕES - As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 15 de setembro, às 23h59. Não há cobrança de taxa de inscrição. O formulário deve ser preenchido pela internet, conforme o curso escolhido:

Engenharia de Energias Renováveis:

Formulário de inscrição

Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente:

Formulário de inscrição

O edital determina que cada candidato pode se inscrever em apenas um dos cursos. A UFPE também informa que os candidatos devem acompanhar as publicações e convocações na página oficial de ingresso da Universidade.