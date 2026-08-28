Oito pessoas são suspeitas de intoxicação por peixe em Fernando de Noronha

Vigilância Sanitária inspecionou restaurante onde sete pacientes relataram ter consumido pescado; vítimas foram atendidas na noite desta quarta-feira (26) e receberam alta

Oito pessoas são suspeitas de intoxicação por ciguatera em Fernando de Noronha (Foto: Google Street Views)

Oito pessoas são suspeitas de terem sido intoxicadas por ciguatera, um tipo de intoxicação, após o consumo de pescado em Fernando de Noronha. Os casos foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e envolvem sete pessoas, seis turistas e um morador, que consumiram alimentos em um mesmo restaurante, além de outro morador que estava em um segundo estabelecimento. Restaurante passou por inspeção.

Todos foram atendidos no Hospital São Lucas, na noite da quarta-feira (26), apresentaram melhora clínica e receberam alta.

De acordo com nota enviada pela SES, os pacientes tiveram sintomas gastrointestinais e também relataram dormência ou formigamento na pele, queda da pressão arterial, dores musculares e redução dos batimentos cardíacos.

Conforme a secretaria, a ciguatera é uma intoxicação provocada pelo consumo de peixes contaminados por ciguatoxinas, substâncias produzidas por microalgas marinhas que podem se acumular nos animais ao longo da cadeia alimentar. A toxina não tem cor, cheiro ou sabor e não é eliminada pelo cozimento ou pelo congelamento convencional.

Após a notificação dos casos, a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção no restaurante relacionado ao maior número de ocorrências.

Foram avaliadas as condições sanitárias do estabelecimento e coletadas amostras de pescado, que serão encaminhadas ao Laboratório de Referência do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Os exames vão buscar a presença de ciguatoxinas nos alimentos.

A ocorrência de ciguatera é acompanhada pela Saúde em Fernando de Noronha desde 2022. Segundo a SES-PE, entre 2022 e 2026 foram investigados 637 casos suspeitos de doenças relacionadas ao consumo de alimentos e água. Desse total, 255 foram considerados compatíveis com a ciguatera.

Apesar do número de casos investigados, não houve registro de mortes relacionadas à intoxicação em Pernambuco no período.

A SES-PE orienta que sejam evitados os peixes das espécies guarajuba e barracuda, apontadas como de risco para a ocorrência da doença. A recomendação também é procurar atendimento médico diante do surgimento de sintomas após o consumo de pescado.

A Vigilância Epidemiológica continua acompanhando os pacientes e investigando possíveis relações entre os casos. Já a Vigilância Sanitária mantém as ações de fiscalização e investigação dos estabelecimentos envolvidos.

