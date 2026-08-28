Neoenergia Pernambuco realiza desligamentos programados para manutenção da rede em bairros do Recife

Intervenções estão previstas para esta sexta-feira (28) em áreas específicas da Capital. Ações têm como objetivo melhorar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia

Os desligamentos são uma medida preventiva para a execução de serviços da distribuidora de energia (Foto: Divulgação/Neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco realizará desligamentos programados nesta sexta-feira (28) em bairros do Recife para a realização de serviços de manutenção e melhoria da rede de distribuição de energia. As intervenções fazem parte do plano permanente de investimentos da distribuidora para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico e garantir mais segurança para a população e para as equipes que atuarão nos trabalhos.

Os desligamentos, de acordo com a empresa, são uma medida preventiva adotada pela distribuidora para possibilitar a execução dos serviços com total segurança. Antes do início das atividades, as equipes avaliarão as condições operacionais da rede e, caso identifiquem alternativas técnicas que permitam a realização dos trabalhos sem a interrupção do fornecimento, a energia será mantida normalmente para os clientes das localidades previstas.

"Essas ações são fundamentais para mantermos a rede elétrica em condições adequadas de operação, garantindo maior confiabilidade do fornecimento e mais segurança para a população. Sempre que existe a possibilidade técnica de realizar o serviço sem desligamento, nossas equipes adotam essa solução para minimizar os impactos aos clientes", afirma o supervisor operacional da Neoenergia Pernambuco, Paulo Gomes.

Os serviços serão realizados em trechos específicos das localidades relacionadas abaixo. O fornecimento poderá ser restabelecido antes do horário previsto caso as atividades sejam concluídas antecipadamente.

Veja os bairros afetados e quais ruas ficarão sem energia

ÁGUA FRIA - Rua Aníbal Benevolo, Rua Abufari, Rua Alto Longa, Rua Burtis, Rua Coronel João Carvoeiro, Rua Florai, Rua Florânia, Rua Florestopolis, Rua José Manoel de Lima e Rua Major Davino.

Data: 28/08/2026 (sexta-feira), das 8h às 15h.

CORDEIRO - Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, Rua Araranguá, Rua Delmiro Gouveia, Rua Eurico de Souza Leão, Rua Joana Francisca de Azevedo, Rua Maravilha, Rua São Cristóvão, Rua Serra da Canastra e Rua Taió.

Data: 28/08/2026 (sexta-feira), das 8h às 16h.

DOIS UNIDOS - Avenida Chagas Ferreira, Rua Chagas Ferreira, Rua CMP Gildo Branco, Rua Tancredo Neves, Rua Tupiraçaba, Vila Arco-Íris, Rua Alto da Liberdade e vias adjacentes.

Data: 28/08/2026 (sexta-feira), das 8h às 15h.

MADALENA - Rua Monsenhor Júlio Maria, Rua João Ivo da Silva, Rua Hercílio Cunha, Rua Doutor Apoleão Laurênio, Rua Nobre de Lacerda e Rua José Marcelino.

Data: 28/08/2026 (sexta-feira), das 8h às 15h.

PINA - Rua Eurico Vitrúvio e Rua Quixadá.

Data: 28/08/2026 (sexta-feira), das 9h às 15h.

VÁRZEA - Rua Hemetério Maciel, Rua Frutuoso Gomes, Rua Luiz Ferreira dos Santos, Rua Acari, Rua Aureliano Quintas, Rua Emiliano Braga, Rua José Luiz Silveira Barros, Rua Gravatá, Rua Torres Homem, Rua do Bambu, Rua Fernando Noronha, Rua João Sales de Menezes, Rua Dr. José Munguba Sobrinho, Rua Barcelos e Rua General Polidoro.

Data: 28/08/2026 (sexta-feira), das 9h às 11h30.

Importante: Os desligamentos se restringem aos trechos das vias informadas e não abrangem integralmente os bairros citados

