Homem é atropelado por ônibus e morre na BR-101, em Abreu e Lima
Caso aconteceu na tarde desta quinta (20), na BR-101, que corta o município
Publicado: 20/08/2026 às 16:20
Ônibus circulana na faixa exclusiva para coletivos, de acordo com a PRF (Foto: Divulgação/PRF)
Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus em Abreu e Lima, no Grande Recife, na tarde desta quinta (20). O caso aconteceu no quilômetro 49 da BR-101, via que corta o município.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz, que não teve nome ou idade revelados, foi atingido na faixa exclusiva para circulação de coletivos e não resistiu, falecendo no local.
O motorista do ônibus, que é da linha TI Igarassu/PE-15, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, afirmou a corporação.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o acionamento para a ocorrência, por volta das 12h30, mas afirmou que o paciente já tinha morrido antes do atendimento.
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo abaixo de uma das rodas dianteiras do veículo.
Ainda não foram confirmadas as circunstâncias do caso. O Diario de Pernambuco procurou o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano e aguarda retorno.