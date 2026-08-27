Eclipse lunar parcial: confira pontos de observação no Grande Recife

O eclipse lunar parcial ou "Lua de Sangue" irá iniciar às 23h34 desta quinta (27), com auge previsto para as 01h13 desta sexta (28)

Eclipse lunar total, conhecido como "Lua de Sangue" (Reprodução/Nasa)

O Observatório do Alto da Sé, em Olinda, e o campus Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na Zona Norte da capital, prepararam programações especiais para quem deseja acompanhar o eclipse lunar parcial, também conhecido como "Lua de Sangue". O fenômeno, que deixará 96,2% da superfície da Lua com tons avermelhados, poderá ser visto em todo o território nacional e terá o seu ponto alto na madrugada.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Oliveira do Nascimento, o fenômeno é classificado como parcial justamente pela porcentagem de cobertura da superfície lunar.

“A Lua vai entrar na sombra da Terra, e tudo acontece por conta dessa dinâmica. Todos os corpos não pontuais que recebem iluminação projetam duas sombras: uma mais clara, chamada penumbra, e uma mais escura, a umbra”, explicou Josina.

Programação no Grande Recife

Observatório do Alto da Sé

No Alto da Sé, em Olinda, a programação gratuita começará às 19h desta quinta-feira (27) e seguirá até as 3h de sexta-feira (28). Além de acompanhar o evento, os visitantes poderão tirar dúvidas sobre astronomia e utilizar a estrutura do local para contemplar o céu.

De acordo com o coordenador do espaço, professor Cleiton Batista, a iniciativa visa aproximar o público da ciência e incentivar a observação astronômica.

UFRPE

A UFRPE promoverá um “Luau Astronômico” a partir das 18h desta quinta-feira (27), no campo de futebol do campus Dois Irmãos (Recife). A atividade inclui observação da Lua com 10 telescópios, fogueira, música e piquenique coletivo. A atração principal, focada no eclipse, ocorrerá das 23h às 3h.

Como observar

Não é necessário o uso de óculos especiais nem de equipamentos de proteção para acompanhar o eclipse. A recomendação é buscar um local aberto, com boa visibilidade do céu e pouca iluminação artificial. Quem preferir também poderá assistir à transmissão ao vivo no canal do Observatório Nacional no YouTube.

Horários do eclipse (Horário de Brasília):

Início da fase penumbral: 27 de agosto, às 22h24

Início da fase parcial: 27 de agosto, às 23h34

Auge do eclipse parcial: 28 de agosto, às 1h13

Fim da fase parcial: 28 de agosto, às 2h52

Fim da fase penumbral: 28 de agosto, às 4h02

A fase parcial (a mais visível a olho nu) terá duração total de 3 horas e 18 minutos.