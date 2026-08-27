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Lua de Sangue

Eclipse lunar parcial: confira pontos de observação no Grande Recife

O eclipse lunar parcial ou "Lua de Sangue" irá iniciar às 23h34 desta quinta (27), com auge previsto para as 01h13 desta sexta (28)

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/08/2026 às 12:58

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Eclipse lunar total, conhecido como

Eclipse lunar total, conhecido como "Lua de Sangue" (Reprodução/Nasa)

O Observatório do Alto da Sé, em Olinda, e o campus Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na Zona Norte da capital, prepararam programações especiais para quem deseja acompanhar o eclipse lunar parcial, também conhecido como "Lua de Sangue". O fenômeno, que deixará 96,2% da superfície da Lua com tons avermelhados, poderá ser visto em todo o território nacional e terá o seu ponto alto na madrugada.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Oliveira do Nascimento, o fenômeno é classificado como parcial justamente pela porcentagem de cobertura da superfície lunar.

“A Lua vai entrar na sombra da Terra, e tudo acontece por conta dessa dinâmica. Todos os corpos não pontuais que recebem iluminação projetam duas sombras: uma mais clara, chamada penumbra, e uma mais escura, a umbra”, explicou Josina.

Veja também:

Programação no Grande Recife

Observatório do Alto da Sé

No Alto da Sé, em Olinda, a programação gratuita começará às 19h desta quinta-feira (27) e seguirá até as 3h de sexta-feira (28). Além de acompanhar o evento, os visitantes poderão tirar dúvidas sobre astronomia e utilizar a estrutura do local para contemplar o céu.

De acordo com o coordenador do espaço, professor Cleiton Batista, a iniciativa visa aproximar o público da ciência e incentivar a observação astronômica.

UFRPE

A UFRPE promoverá um “Luau Astronômico” a partir das 18h desta quinta-feira (27), no campo de futebol do campus Dois Irmãos (Recife). A atividade inclui observação da Lua com 10 telescópios, fogueira, música e piquenique coletivo. A atração principal, focada no eclipse, ocorrerá das 23h às 3h.

Como observar

Não é necessário o uso de óculos especiais nem de equipamentos de proteção para acompanhar o eclipse. A recomendação é buscar um local aberto, com boa visibilidade do céu e pouca iluminação artificial. Quem preferir também poderá assistir à transmissão ao vivo no canal do Observatório Nacional no YouTube.

Horários do eclipse (Horário de Brasília):

  • Início da fase penumbral: 27 de agosto, às 22h24
  • Início da fase parcial: 27 de agosto, às 23h34
  • Auge do eclipse parcial: 28 de agosto, às 1h13
  • Fim da fase parcial: 28 de agosto, às 2h52
  • Fim da fase penumbral: 28 de agosto, às 4h02

A fase parcial (a mais visível a olho nu) terá duração total de 3 horas e 18 minutos.

Veja também:

ao vivo , astronomia , Ciência , Eclipse , Eclipse lunar , Eclipse lunar parcial , Eclipse parcial
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