Problemas de iluminação e falta de manutenção também são relatados por comerciantes e frequentadores do equipamento, localizado na Avenia Cruz Cabugá, no Centro do Recife

Mercado de Santo Amaro tem telhas quebradas, rachaduras, banheiros danificados e boxes fechados (Maurício Ferry/DP Fotos)

Telhas quebradas ou deslocadas, infiltrações, rachaduras, problemas de iluminação e banheiros danificados fazem parte da rotina do Mercado Público de Santo Amaro, localizado na Avenida Cruz Cabugá, no Centro do Recife. Durante visita ao equipamento nesta quarta-feira (26), também foram observados boxes fechados e áreas que necessitam de manutenção. Comerciantes e frequentadores relatam queda no movimento e cobram a requalificação do espaço.

Nos banheiros destinados ao público, foram encontradas portas danificadas, vasos sanitários sem tampa e descarga, pias sem torneiras, falta de iluminação e paredes desgastadas.

O mercado foi entregue à população em 1933 e possui 82 compartimentos, segundo a Prefeitura do Recife. Durante a visita, apenas cerca de oito a dez boxes estavam abertos. Parte dos espaços comerciais permanece fechada, enquanto os comerciantes que continuam trabalhando relatam dificuldades para atrair consumidores.

“Está precisando de muita melhoria aqui, porque está praticamente abandonado”, afirmou Giovanni Mário, 60 anos, frequentador do mercado. Segundo ele, a situação dos boxes e da estrutura interfere no movimento. “Aqui, muitos boxes estão fechados. Precisa fazer melhorias para que os clientes retornem”, disse.

O telhado apresenta pontos com telhas quebradas e fora do lugar. Comerciantes também relatam a ocorrência de goteiras durante os períodos de chuva. Nas paredes, há rachaduras e sinais de desgaste.

A comerciante Josilene Maria, 36 anos, trabalha no mercado há quase dois anos e afirma que percebeu mudanças no equipamento ao longo do tempo.

“Antigamente tudo tinha aqui: feira de verdura, de fruta, entre outras coisas. Agora é assim, esse museu. Só Jesus mesmo que manda cliente pra gente”, afirmou.

Ela também reclama da conservação do espaço. “O mercado está sujo, pode olhar pro pisoe para as paredes.”

Segundo Josilene, alguns pontos do mercado também apresentam problemas de iluminação. Ela relata que uma comerciante passou um período sem energia elétrica no boxe e que as lâmpadas foram instaladas recentemente.

Outro problema apontado é a área localizada atrás da caixa-d’água, onde, segundo a comerciante, há acúmulo de mato e aparecimento de animais. Ela afirma ter visto escorpiões, baratas e até ratos no local.

Banheiros

Os banheiros destinados ao público também apresentam problemas de conservação. Durante a vistoria, foram encontradas portas danificadas, vaso sanitário sem tampa e descarga, ausência de torneiras para lavagem das mãos, falta de iluminação e paredes desgastadas.

Um dos frequentadores ouvidos pela reportagem afirmou que o equipamento precisa oferecer condições mais adequadas para quem trabalha e circula pelo mercado.

Josilene afirmou que os próprios comerciantes evitam utilizar os banheiros. “Eu mesmo não vou não. A gente vai pra casa de uma colega que mora aqui perto.”

Segundo ela, produtos de limpeza chegam ao mercado, mas a manutenção não seria suficiente para resolver os problemas. A comerciante também reclama da falta de papel higiênico e de outros itens básicos.

Movimento

A baixa circulação de consumidores é outra reclamação entre os comerciantes. Para Josilene, a situação da estrutura contribui para afastar o público. “Não temos clientes. E para piorar a situação ainda tem os animais que entram, como gatos e cachorros, que fazem as necessidades deles por aqui. Aí os poucos clientes, quando vêm, vão logo embora”, relatou.

Ela compara o movimento com o de outros mercados públicos do Recife. “Os outrso mercados públicos a situação é muito diferente. Principalmente o da Encruzilhada e o da Boa Vista. Cheio de gente. É um boxe do lado do outro, todo mundo vende. Mas aqui o movimento é esse.”

A comerciante também afirma que melhorias no espaço são discutidas há anos, mas não avançaram. Uma das propostas citadas pelos trabalhadores é a criação de uma praça de alimentação. “Tem uma praça de alimentação que há muitos anos está em projeto, mas nunca sai do papel”, disse.

O que diz a Prefeitura



Em nota, a Conviva Mercados e Feiras, por meio da Prefeitura do Recife, informou que o projeto para requalificação do Mercado de Santo Amaro já está concluído e aguarda disponibilidade de recurso orçamentários para avançar. O projeto contemplará a criação de uma nova fachada, requalificação da calçada, criação da área central de alimentação e convivência e instalação de novos banheiros.

Os serviços fazem parte do programa de reestruturação de pátios de feira e mercados públicos da capital, que prevê um total de mais de R$ 40 milhões em investimentos.

Os Mercados e Feiras Públicas do Recife recebem vistorias constantes para averiguar os reparos necessários nos equipamentos administrados pela Conviva. Os serviços de manutenção acontecem de maneira recorrente, como reparos em cobertas e calhas, sucção de canaletas, pinturas, reparos elétricos e hidráulicos, entre outros.