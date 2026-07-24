UFRPE e MEC abrem 2 mil vagas para curso gratuito sobre educação e população em situação de rua

Inscrições para o curso começam nesta sexta-feira (24); metade das vagas é destinada para ações afirmativas

UFRPE fica no Recife (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), abre nesta sexta-feira (24) as inscrições para a seleção simplificada do curso nacional de formação continuada “Direito à Educação para a População em Situação de Rua”.

Ao todo, são 2.000 vagas gratuitas na modalidade a distância (EaD), voltadas a profissionais graduados em qualquer área do conhecimento ou estudantes no último período da faculdade.

A capacitação, financiada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC), busca qualificar professores, gestores escolares e profissionais de Direitos Humanos. O foco é para que esses profissionais possam desenvolver estratégias pedagógicas que garantam o acesso, a permanência e a redução da evasão escolar de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Metade das vagas são reservadas para ações afirmativas, sendo 800 para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e trans, e 200 para pessoas com deficiência (PcD). As 1.000 vagas restantes ficam para ampla concorrência. O preenchimento ocorrerá por ordem cronológica de inscrição após a validação da documentação.

O curso terá duração de quatro meses, entre setembro e dezembro de 2026, com carga horária de 180 horas. A formação combina aulas assíncronas no ambiente virtual Moodle e encontros ao vivo em fins de semana.

As inscrições seguem até o dia 19 de agosto, exclusivamente pela internet. O resultado final está previsto para 29 de agosto e as aulas começam em 1º de setembro.

Serviço:

Curso "Direito à Educação para a População em Situação de Rua" (UFRPE/MEC)

Vagas: 2.000 vagas (50% reservadas a cotas)

Inscrições: De 24/07 a 19/08/2026

Onde: educpoprua.ufrpe.br

Quanto: Gratuito

