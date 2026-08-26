Recife e Olinda terão pontos de observação para eclipse que deixará 96% da lua avermelhada

O eclipse lunar parcial irá iniciar às 23h34 desta quinta (27), com auge previsto para às 01h13 desta sexta (28). UFRPE e o Observatório do Alto da Sé terão programações especiais de observação da lua

Segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Dra. Josina Oliveira do Nascimento, este eclipse é classificado como do tipo parcial, pois o fenômeno irá obscurecer 96,2% da lua. (Foto: Observatório Astronômico do Alto da Sé/ Cleiton Batista)

O campus Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e o Observatório do Alto da Sé, em Olinda, estão preparando uma programação especial para a observação do eclipse parcial que deixará 96,2% da superfície da lua com tons avermelhados.

O fenômeno astronômico, que poderá ser observado em todo território brasileiro, irá iniciar às 23h34 desta quinta (27), com auge previsto para às 01h13 desta sexta (28).

Segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Oliveira do Nascimento, este eclipse é classificado como do tipo parcial, pois o fenômeno irá obscurecer 96,2% da lua.

Por conta disso, a UFRPE e o Observatório do Alto da Sé preparam uma programação especial gratuita para ver o fenômeno, que contará com telescópios, explicação do fenômeno e até luau.

Programação na UFRPE

Para contemplar o eclipse parcial, a UFRPE está preparando um “Luau Astronômico”, que iniciará a partir das 18h desta quinta (26), no Campo de Futebol do campus Recife.

Entre as atividades previstas, estão: observação da Lua com 10 telescópios, fogueira, música, piquenique noturno (com cada pessoa levando seu próprio alimento e sua canga).

Com relação à observação do eclipse lunar, ela está prevista para acontecer na UFRPE das 23h até as 3h.

Observatório do Alto da Sé

Já no Observatório do Alto da Sé, em Olinda, a programação iniciará às 19h da quinta (27) e seguirá até as 3h da sexta (28). Toda a atividade será gratuita e aberta ao público.

Além de acompanhar o eclipse, os visitantes também poderão conhecer mais sobre o fenômeno e aproveitar a estrutura do observatório para contemplar o céu noturno.

De acordo com o coordenador do observatório, professor Cleiton Batista, a iniciativa busca aproximar a população da astronomia e estimular o interesse pela observação do céu.

Como observar

Para assistir ao eclipse lunar, as pessoas não precisam de nenhum tipo de óculos ou técnica especial. Basta escolher um lugar aberto, com uma visão limpa para a lua e, de preferência, com pouca interferência de luz artificial.

Além dessa opção, o Observatório Nacional irá transmitir o eclipse de maneira gratuita por meio do seu canal no YouTube.

Horários e visibilidade no Brasil

Diferentemente do eclipse solar de 12 de agosto, cuja sombra atingiu apenas o Hemisfério Norte, o eclipse lunar será visível para qualquer pessoa que possa ver a lua no momento do fenômeno.

Confira os horários de cada fase do eclipse lunar com base no horário oficial de Brasília (fuso -3h)

Início do eclipse penumbral: 27 de agosto às 22h24min

27 de agosto às 22h24min Início do eclipse parcial: 27 de agosto às 23h34min

27 de agosto às 23h34min Máximo do eclipse parcial: 28 de agosto às 01h13min (momento de maior obscurecimento)

28 de agosto às 01h13min (momento de maior obscurecimento) Fim do eclipse parcial: 28 de agosto às 02h52min

28 de agosto às 02h52min Fim do eclipse penumbral: 28 de agosto às 04h02min

A duração da fase parcial (a mais perceptível) será de 3 horas e 18 minutos. Para outros fusos, as pessoas devem fazer alguns ajustes: subtrair 1 hora para o fuso -4h, 2 horas para o fuso -5h ou somar 1 hora para o fuso -2h.

O que é um eclipse lunar?

De acordo com o Observatório Nacional, um eclipse lunar ocorre quando a lua entra na sombra projetada pela Terra.

Apesar disso, esse fenômeno não ocorre em todas as fases da Lua Cheia, por conta do plano da órbita da lua, que é inclinado em 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol.

Próximos eventos no calendário

Para quem perder este fenômeno da quinta (27) para a sexta (28), as próximas chances serão mais discretas e só acontecerão no próximo ano, no qual haverá dois eclipses lunares, segundo o Observatório Nacional.

Apesar disso, esses dois fenômenos previstos serão do tipo penumbral, em que a diferença de brilho é quase imperceptível a olho nu.

Já em 2028, na noite de 11 para 12 de janeiro, haverá um eclipse parcial da Lua visto em todo o Brasil, mas o obscurecimento da lua será de somente 2,4%. Neste ano também haverá um eclipse parcial da lua e outro total, mas que não serão visíveis no Brasil.

Ainda conforme o Observatório Nacional, um eclipse total da lua, com o disco ficando avermelhado e visível em todo o Brasil, só irá ocorrer na noite de 25 para 26 de junho de 2029.