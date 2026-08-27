Apac: Veja onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas

A cidade de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, registrou o maior acumulado de chuva no estado nas últimas 24 horas, segundo a Apac.

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)

A cidade de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, registrou o maior acumulado de chuva no estado nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã desta quinta-feira (27). O município contabilizou 8,7 milímetros (mm) de chuva durante o período.

Na sequência da lista aparecem Olinda (5,5 mm), Ilha de Itamaracá (5,2 mm) e Igarassu (4,2 mm), municípios localizados na Região Metropolitana do Recife (RMR). A capital pernambucana aparece em quinto lugar, com acumulado de 4,1 mm.

Nenhum alerta foi emitido até o momento

Embora a previsão da Apac para esta quinta-feira (27) fosse de chuva fraca para a Região Metropolitana do Recife, moradores de cidades como Paulista, Olinda e Recife relataram pancadas mais intensas durante o início da manhã.

Para esta sexta-feira (28), a previsão da agência indica continuidade de chuvas fracas na Zona da Mata e na Região Metropolitana, com possibilidade de precipitação fraca a moderada em pontos isolados. Até o momento, a Apac não emitiu nenhum alerta de atenção para a população.