Prefeitura anuncia nova etapa de conjunto habitacional para a Comunidade do Pilar, no Centro do Recife

De acordo com a Prefeitura, empreendimento de 128 apartamentos na comunidade do Pilar é fruto de uma parceria com o Governo Federal

Nova etapa de habitacional no Pilar foi anunciada pela Prefeitura do Recife (Edson Holanda/Arquivo PCR)

A Prefeitura do Recife anunciou a construção de um novo conjunto habitacional na Comunidade do Pilar, na área central da cidade. De acordo com a gestão municipal, o empreendimento terá 128 apartamentos e é fruto de uma parceria com o Governo Federal, com investimento da ordem de R$ 22,5 milhões.



A obra será executada na Quadra 60, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida-FAR. O empreendimento representa a última etapa do projeto de habitação popular para a área, que totaliza 560 unidades. O edital de chamamento público para viabilizar a intervenção foi publicado, neste sábado (15), no Diário Oficial do Município.



O novo habitacional ficará na Rua do Brum, com a tipologia térreo mais três andares, ocupando um terreno de 3.148,63 m². De acordo com o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, explica que o chamamento público seleciona a empresa responsável pela elaboração e aprovação do projeto, licenciamento do empreendimento e execução das obras.



“Com isso, vamos atender a demanda por moradia digna na Comunidade do Pilar, realizando um sonho antigo dos moradores. Transformamos o Recife em um verdadeiro canteiro de obras do Minha Casa, Minha Vida, o que reafirma nosso compromisso com a dignidade e o direito à moradia em todas as regiões da cidade”, afirma o secretário.



Segundo a prefeitura, a comunidade já recebeu 320 unidades habitacionais, além de uma creche-escola, uma escola de tempo integral, uma Upinha e uma praça. “Estão em andamento as obras de ampliação da escola e da creche, que se transformarão no quarto Complexo Educacional do Recife. O habitacional da Quadra 55 será erguido na Rua de São Jorge, com 112 apartamentos, com investimento em torno de R$ 20 milhões, também dentro do Minha Casa, Minha Vida-FAR”, diz a gestão.

