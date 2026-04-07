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Mortos e feridos

Tragédia no Pilar: moradores de comunidade no Recife fazem protesto e cobram moradias: "esquecidos"

Na tragédia do Pilar, um casal morreu e um homem e uma mulher estão internados no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/04/2026 às 10:43

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Dona de casa Jozinete Ferreira de Matos lembrou as mortes no casarão do Pilar durante protesto /MARINA TORRES/DP

Dona de casa Jozinete Ferreira de Matos lembrou as mortes no casarão do Pilar durante protesto (MARINA TORRES/DP)

Moradores da área do casarão que desabou na comunidade do Pilar, no Centro do Recife, deixando dois mortos e dois feridos, na noite de segunda (6), fizeram um protesto, nesta terça (7), para cobrar moradia digna ao poder público.

Na tragédia do Pilar, um casal morreu e um homem e uma mulher estão internados no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

A defesa Civil informou que 17 moradias na área do casarão devem ser desocupadas, pois estão em situação irregular e de “alto grau” de risco.

Levando cartazes e colocando barricadas na avenida que fica nas proximidades da prefeitura, os moradores da área disseram que a prefeitura “esqueceu” a comunidade do Pilar.

Os dois lados da Avenida cais do Apolo foram fechados, por volta das 10h40. A Guarda Municipal do Recife foi acionada 

Segundo eles, habitações seguram foram “prometidas” desde 2014 e ainda não estão prontas.

“Estamos aqui pelo direito de moradia. Auxílio de R$ 300 não é suficiente”, afirmou a dona de casa Jozinete Ferreira de Matos, de 57 anos.

A moradora disse que recebeu a casa depois de 10 anos de espera.

“Eles sempre falam que estão procurando empreiteira para fazer os conjuntos habitacionais. Também disseram que interditariam o galpão que caiu para fazer um mercado e nunca fizeram”, acrescentou.

 

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