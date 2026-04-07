Tragédia no Pilar: moradores de comunidade no Recife fazem protesto e cobram moradias: "esquecidos"
Na tragédia do Pilar, um casal morreu e um homem e uma mulher estão internados no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife
Publicado: 07/04/2026 às 10:43
Dona de casa Jozinete Ferreira de Matos lembrou as mortes no casarão do Pilar durante protesto (MARINA TORRES/DP)
Moradores da área do casarão que desabou na comunidade do Pilar, no Centro do Recife, deixando dois mortos e dois feridos, na noite de segunda (6), fizeram um protesto, nesta terça (7), para cobrar moradia digna ao poder público.
Na tragédia do Pilar, um casal morreu e um homem e uma mulher estão internados no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.
A defesa Civil informou que 17 moradias na área do casarão devem ser desocupadas, pois estão em situação irregular e de “alto grau” de risco.
Levando cartazes e colocando barricadas na avenida que fica nas proximidades da prefeitura, os moradores da área disseram que a prefeitura “esqueceu” a comunidade do Pilar.
Os dois lados da Avenida cais do Apolo foram fechados, por volta das 10h40. A Guarda Municipal do Recife foi acionada
Segundo eles, habitações seguram foram “prometidas” desde 2014 e ainda não estão prontas.
“Estamos aqui pelo direito de moradia. Auxílio de R$ 300 não é suficiente”, afirmou a dona de casa Jozinete Ferreira de Matos, de 57 anos.
A moradora disse que recebeu a casa depois de 10 anos de espera.
“Eles sempre falam que estão procurando empreiteira para fazer os conjuntos habitacionais. Também disseram que interditariam o galpão que caiu para fazer um mercado e nunca fizeram”, acrescentou.