Tragédia no Pilar: moradores de comunidade no Recife fazem protesto e cobram moradias: "esquecidos"

Na tragédia do Pilar, um casal morreu e um homem e uma mulher estão internados no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife

Dona de casa Jozinete Ferreira de Matos lembrou as mortes no casarão do Pilar durante protesto (MARINA TORRES/DP)

Moradores da área do casarão que desabou na comunidade do Pilar, no Centro do Recife, deixando dois mortos e dois feridos, na noite de segunda (6), fizeram um protesto, nesta terça (7), para cobrar moradia digna ao poder público.

Na tragédia do Pilar, um casal morreu e um homem e uma mulher estão internados no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

A defesa Civil informou que 17 moradias na área do casarão devem ser desocupadas, pois estão em situação irregular e de “alto grau” de risco.

Levando cartazes e colocando barricadas na avenida que fica nas proximidades da prefeitura, os moradores da área disseram que a prefeitura “esqueceu” a comunidade do Pilar.

Os dois lados da Avenida cais do Apolo foram fechados, por volta das 10h40. A Guarda Municipal do Recife foi acionada



Segundo eles, habitações seguram foram “prometidas” desde 2014 e ainda não estão prontas.

“Estamos aqui pelo direito de moradia. Auxílio de R$ 300 não é suficiente”, afirmou a dona de casa Jozinete Ferreira de Matos, de 57 anos.

A moradora disse que recebeu a casa depois de 10 anos de espera.

“Eles sempre falam que estão procurando empreiteira para fazer os conjuntos habitacionais. Também disseram que interditariam o galpão que caiu para fazer um mercado e nunca fizeram”, acrescentou.