Estrutura desaba no Pilar, no Recife, e deixa homem ferido semanas após casal morrer no mesmo local

Após o desabamento no início do mês, moradores já reclamavam da permanência de riscos na área

Uma pessoa foi socorrida na comunidade do Pilar. (Foto: Reprodução)

Uma pessoa ficou ferida após estrutura de casarão desabar na comunidade do Pilar, no centro do Recife, durante as fortes chuvas desta sexta-feira (1º). A estrutura que desabou é remanescente do casarão que caiu no último 6 de abril e resultou na morte de duas pessoas.

O ferido, do sexo masculino, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo uma moradora do Pilar, a vítima é um homem que trabalha em um mercadinho ao lado do imóvel que desabou. Ele teria sido socorrido com ferimentos leves.

A Defesa Civil do Recife está no local. Em nota, o órgão informou que o trecho que caiu já havia sido interditado anteriormente.

Protesto

Após a morte de duas pessoas no início do mês, moradores do Pilar cobraram ações do poder público por não se sentirem seguros.

“Precisa derrubar o que for necessário para acabar o risco de morte. Se não for derrubar, que faça a restauração, mas que comece esse processo”, declarou a líder comunitária Ana Cláudia.

A comunidade também cobra agilidade no pagamento de indenizações ou na concessão de auxílio-moradia.