Criança prende cabeça entre pilares de concreto de escola do MT e é resgatada pelos bombeiros

Após a liberação, a extração foi realizada com sucesso e a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e acompanhamento.

Acriança precisou ser resgatada com um desencarcerador hidráulico. (Reprodução/Corpo de Bombeiros de MT)

Uma menina de 4 anos ficou com a cabeça presa entre dois pilares de concreto em uma escola no bairro Jardim Bela Vista, no município de Sorriso (MT), a 398 quilômetros Cuiabá, nesta quinta-feira, 9. Ela precisou ser resgatada com um desencarcerador hidráulico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) foi acionada por volta das 8h para atender a menina presa. Inicialmente, os bombeiros garantiram a proteção da criança durante a operação e não observaram sinais de agravamento imediato.

Em seguida, os bombeiros pegaram o desencarcerador e realizaram uma expansão controlada das duas estruturas de concreto.

Conforme o site do Corpo de Bombeiros, o desencarcerador hidráulico é utilizado na retirada de vítimas presas em ferragens em acidentes automobilísticos. A ferramenta costuma ser usada em diversos tipos de ocorrências de busca e salvamento podendo suportar um peso de até 40 toneladas.

Após a liberação, a extração foi realizada com sucesso e a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e acompanhamento.

