Obras de recuperação da PE-027 deixam trânsito lento na Estrada de Aldeia (Rafael Vieira/DP Fotos)

As obras de recuperação da PE-027, na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, estão provocando retenções no trânsito e aumentando o tempo de deslocamento de quem utiliza a rodovia diariamente. Na manhã desta sexta-feira (14), a equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve no local e encontrou pontos de lentidão, principalmente entre os quilômetros 11 e 12, onde são realizadas intervenções na pista.

No trecho em obras, motoristas precisam aguardar, cerca de dois minutos para subir a Estrada de Aldeia e aproximadamente três minutos para fazer o percurso no sentido Recife, por conta dos sinaleiros das placas "siga e pare". A intervenção ocorre em meio aos serviços de troca da tubulação pluvial ao longo da PE-027.

A situação é acompanhada diariamente por quem mora na região. Uma representante comercial de 44 anos, que reside nas proximidades do quilômetro 13 e utiliza a rodovia todos os dias, afirma que o deslocamento tem levado entre 35 e 40 minutos.

“A gente está tendo que fazer, em média, de 35 a 40 minutos. Isso atrasa bastante a nossa rotina de quem precisa descer para Recife. Fica muito difícil.”

Segundo ela, existem rotas alternativas pela região de São Lourenço da Mata e pela área conhecida como Bola na Rede, com saída para a BR-101. O problema apontado, é que essas vias também apresentam dificuldades.

“É uma rota que não tem acostamento. A vegetação está tomando conta da estrada. O trajeto se torna perigoso.”

Além do tempo gasto no trânsito, a motorista destaca o impacto na rotina de quem depende da rodovia para trabalhar. “Você perde qualidade de vida, porque passa muito mais tempo dentro de um carro”, afirmou.

Buracos e poeira

A reportagem também identificou problemas no pavimento em outros pontos da rodovia. Entre os quilômetros 6 e 7, foram observados diversos buracos e desníveis. Do quilômetro 8 em diante, também havia buracos e poças de água próximas ao canteiro da pista.

Para quem utiliza motocicleta, os obstáculos aumentam o risco de acidentes. Pedro Henrique, de 20 anos, passa pela Estrada de Aldeia quase todos os dias e afirma que os buracos e a poeira dificultam o deslocamento.

“A gente precisa desviar dos buracos. Em cima de uma moto se torna perigoso, pode acontecer uma queda. E fora a poeira que sobe no rosto da pessoa. Eu estava até com poeira no olho.”

Ele também reclama do tempo perdido nos pontos em obras. “A obra atrasa a vida de todo mundo. Se a pessoa estiver atrasada num dia, acaba atrasando completamente. É um transtorno muito grande.”

Em toda a extensão observada pela reportagem, havia sinalização indicando a realização de obras. No trecho entre os quilômetros 13 e 28, apesar da presença das placas e intervenções nos canteiros, a pista não apresentava a mesma concentração de buracos registrada em pontos anteriores.

Nova etapa começa na segunda-feira

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), uma nova etapa das obras começa na próxima segunda-feira (17), com a execução do Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Os trabalhos serão realizados em dois segmentos. Entre os quilômetros 0 e 0,6, os serviços ocorrerão de 17 a 19 de agosto, no período noturno. Já entre os quilômetros 0,6 e 2,46, as intervenções estão previstas de 20 de agosto a 4 de setembro.

Para reduzir os impactos no trânsito durante essa etapa, o DER-PE informou que os motoristas poderão utilizar como rota alternativa a Estrada dos Macacos e a Rua Anísio de Abreu.

As obras começaram em 28 de julho e incluem fresagem do pavimento, correções em pontos da rodovia, preparação para aplicação do novo revestimento, sinalização e organização do tráfego. Os serviços se estendem da Praça de Camaragibe até o quilômetro 28, em diferentes pontos da PE-027.

O DER-PE orienta os condutores a reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e utilizar as rotas alternativas indicadas durante a execução dos serviços.