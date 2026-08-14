Petroleiro é atingido por drone no Estreito de Ormuz

Apesar do susto, a tripulação está em segurança e não houve registro de impacto ambiental

O Estreito de Ormuz, passagem estratégica de navios e embarcações, especialmente petroleiros e cargueiros, vem sendo alvo de disputas entre EUA e Irã (AFP)

Um petroleiro foi atingido por um drone durante uma travessia de saída do Estreito de Ormuz, informou nesta sexta-feira (14), a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão do Reino Unido que monitora e recebe alertas sobre a segurança da navegação mercante.

De acordo com a agência, o navio sofreu apenas danos leves. A tripulação está em segurança e não houve registro de impacto ambiental.

A UKMTO recomendou que embarcações transitem com cautela pela região e relatem imediatamente qualquer atividade suspeita à agência.