Petroleiro é atingido por drone no Estreito de Ormuz
Apesar do susto, a tripulação está em segurança e não houve registro de impacto ambiental
Publicado: 14/08/2026 às 09:01
O Estreito de Ormuz, passagem estratégica de navios e embarcações, especialmente petroleiros e cargueiros, vem sendo alvo de disputas entre EUA e Irã (AFP)
Um petroleiro foi atingido por um drone durante uma travessia de saída do Estreito de Ormuz, informou nesta sexta-feira (14), a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão do Reino Unido que monitora e recebe alertas sobre a segurança da navegação mercante.
De acordo com a agência, o navio sofreu apenas danos leves. A tripulação está em segurança e não houve registro de impacto ambiental.
A UKMTO recomendou que embarcações transitem com cautela pela região e relatem imediatamente qualquer atividade suspeita à agência.