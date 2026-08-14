Incêndios deixam dezenas de feridos e milhares de desabrigados na Europa

Fogo já deixou dezenas de feridos na Croácia e obrigaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas na França e na Alemanha

Bombeiros trabalham no local de uma casa danificada pelo fogo em Stourbridge, no centro da Inglaterra ( Darren Staples / AFP)

Os incêndios que afetam vários países da Europa nesta sexta-feira (14) deixaram dezenas de feridos na Croácia e obrigaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas na França e na Alemanha.

A seguir, um panorama da situação, em um dia com previsão de temperaturas elevadas em grande parte do continente.

36 feridos na Croácia

Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas, 10 delas em estado grave, devido a um incêndio florestal que atingiu várias zonas residenciais da costa da Croácia e provocou a saída de mais de 2 mil turistas e moradores, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

"É um dos piores incêndios da história da Croácia", declarou o comandante dos bombeiros croatas, Slavko Tucakovic. Ele disse que as chamas devastaram entre 900 e mil hectares.

O incêndio começou na noite de quinta-feira em Lokva Rogoznica, no centro da costa croata, no Mar Adriático.

Atiçado pelos ventos, o incêndio queimou alguns pinheiros e depois atingiu casas na localidade turística. Em seguida, as chamas se propagaram por vários quilômetros, em direção a outras localidades.

Dos 36 feridos, 14 foram hospitalizados na cidade de Split. Dez estão na UTI.

1.800 pessoas afetadas na Alemanha

Na Alemanha, 1.800 pessoas deixaram suas casas devido a um incêndio que destruiu 300 hectares e continua se propagando, ameaçando algumas residências.

Segundo a imprensa local, o fogo estaria a apenas 200 metros de um bairro da cidade de Hürtgenwald, que tem 9 mil habitantes e fica próxima da fronteira com a Bélgica.

Segundo uma porta-voz do governo municipal, quase 300 pessoas foram mobilizadas para conter o fogo. O Exército alemão também foi enviado à região. "A situação é dinâmica e depende da direção do vento", afirmaram as autoridades.

500 afetados no sudoeste da França

Na França, que enfrenta a quarta onda de calor desde o início do ano, um novo incêndio declarado na quinta-feira na região de Landes (sudoeste) já devastou 1.100 hectares e provocou a fuga de quase 500 pessoas.

A área, dominada por um bosque de pinheiros que estava muito seco devido ao calor das últimas semanas, recebeu quase 500 bombeiros.

"As próximas 15 horas serão determinantes", advertiu o prefeito do departamento, Gilles Clavreul. O comandante dos bombeiros da região, Arnaud Fabre, disse que "o fogo foi controlado" graças à queda da temperatura durante a noite e ao aumento da umidade relativa do ar. O dia será difícil, no entanto, já que são esperados 36°C.

O ano de 2026 está sendo especialmente duro na França, que já bateu o recorde de superfície queimada em 20 anos de medições por satélite. O sistema europeu de vigilância de incêndios (Effis) registra quase 100 mil hectares queimados desde janeiro.

Campos e casas queimadas na Inglaterra

Os bombeiros britânicos também estão sob pressão e lutam contra incêndios em um cenário de seca e temperaturas elevadas, afirmaram as autoridades nesta sexta-feira, 24 horas após o dia mais quente do ano no Reino Unido.

Campos e casas sofreram incêndios na localidade de Stourbridge, no centro da Inglaterra, de onde alguns moradores foram retirados. Três bombeiros foram hospitalizados.

"Está sendo um período especialmente intenso e difícil para as equipes de bombeiros, estamos sob forte pressão", declarou à BBC Phil Garrigan, diretor da NFCC, a associação nacional dos bombeiros.

Risco extremo na Grécia

Várias regiões gregas, incluindo Ática, onde fica Atenas, estão no nível 5 de alerta (o maior na escala) para incêndios.

Na quinta-feira, um incêndio foi declarado na região de Calcídica, mas as chamas foram controladas durante a noite. O fogo queimou 350 hectares, segundo os bombeiros, que permanecem mobilizados nesta sexta-feira devido ao temor de novos focos provocados pelos fortes ventos.

As condições difíceis "exigem máxima cautela de todos", advertiu na noite de quinta-feira uma fonte do corpo de bombeiros.

Temperatura superior a 35 graus

A Europa enfrenta nesta sexta-feira mais um dia de temperaturas elevadas, que provocaram incêndios devastadores na Espanha, França e Grécia nas últimas semanas.

Ao longo do dia, pelo menos 150 milhões de pessoas residentes na França, Alemanha, Espanha e Itália enfrentarão temperaturas acima de 35 graus Celsius, segundo cálculos da AFP.