Trechos da Estrada de Aldeia, em Camaragibe, serão interditados a partir desta quarta-feira (15)

Os quilômetros 1 e 2 da estrada receberão remendos profundos. A obra é voltada à recuperação da malha rodoviária

(Rafael Vieira/DP Foto)

A Estrada de Aldeia (PE-027), em Camaragibe, terá trechos interditados a partir desta quarta-feira (15) para a realização de serviços de remendo profundo entre os quilômetros 1 e 2.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informa que os trabalhos integram ações de conservação da via.

Durante a execução dos serviços, serão realizadas interdições pontuais e temporárias em 13 locais ao longo do trecho, de forma não simultânea, conforme o avanço da obra.

A intervenção contará com sinalização adequada e desvio do tráfego no próprio local, visando garantir a segurança dos motoristas e das equipes de trabalho.

Equipes de trânsito do DER-PE estarão no local para orientar os condutores e auxiliar na organização do fluxo de veículos durante a execução dos serviços.

De acordo com o órgão estadual, as intervenções fazem parte das ações contínuas de conservação da malha rodoviária de Pernambuco.

A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de tráfego na PE-027, além de reforçar a segurança para motoristas e demais usuários da via.