Polícia deflagra operação contra organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de capitais em PE

Operação Reconquista cumpre 14 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em seis municípios pernambucanos e investiga grupo com ramificações na Paraíba

Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar (Foto: Divulgação/PCPE)

A Polícia de Pernambuco desencadeou, na manhã desta sexta-feira (14), a Operação de Repressão Qualificada “Reconquista”. As investigações foram iniciadas em dezembro de 2025, com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa com atuação voltada à prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais.

A operação tem como objetivo atingir células da criminalidade organizada violenta, com forte atuação nas cidades de Cachoeirinha, São Caetano, Pesqueira, Calçado, Belo Jardim e Ibirajuba, em Pernambuco, além de ramificações no estado da Paraíba.

Nesta sexta-feira (14), estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeirinha.

As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava de forma organizada, com divisão de funções entre líderes, gerentes, responsáveis por pontos de venda de drogas, operadores logísticos e traficantes.

O grupo também estaria envolvido na negociação de armas de fogo e no planejamento de roubos, evidenciando capacidade de articulação, mobilização e atuação além dos limites do município de Cachoeirinha.

A investigação é conduzida pelo delegado de Polícia Roberto Macedo, titular da Delegacia de Polícia da 109ª Circunscrição (Cachoeirinha), unidade integrante da 15ª Delegacia Seccional (15ª DESEC), vinculada à Diretoria Integrada do Interior I (DINTER I/PCPE).

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL/PCPE), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).