Bairro da Iputinga recebe Mutirão da Cidadania com serviços gratuitos

Ação será realizada neste sábado (15), das 8h às 12h, na sede do Detran-PE

Entre os serviços oferecidos está o encaminhamento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (Foto: Charlles Arthur/SJDH)

O Mutirão de Cidadania, iniciativa que reúne serviços públicos essenciais em um único espaço, acontecerá neste sábado (15), na sede do Detran-PE, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. A ação será realizada na Estrada do Barbalho, nº 889, das 8h às 12h.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS), e reúne diversos órgãos estaduais para oferecer atendimento integrado nas áreas de cidadania, direitos humanos, mobilidade, defesa do consumidor e inclusão social.

Entre os serviços disponibilizados estarão o encaminhamento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o cadastro nos programas Alerta Celular e Alerta Bike e a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), além de atendimentos do Detran-PE, orientações do Procon-PE e serviços da Ouvidoria da SJDH e da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas (SAS).

O público também contará com a emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, por meio do Balcão de Direitos, além de informações sobre programas habitacionais e agendamento para castração de animais, como cães e gatos.

Na ocasião, também serão oferecidos atendimentos especializados por equipamentos vinculados à SJDH, como o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Pessoa Idosa (CIAPPI) e o Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência (CEAV).

Estarão presentes, ainda, equipes multidisciplinares de enfrentamento ao tráfico de pessoas e de combate ao trabalho análogo à escravidão, oferecendo orientações e acolhimento.

A ação integrada também contará com postos e unidades de atendimento parceiros, como o Expresso Cidadão, a Defensoria Pública, serviços de mediação de conflitos, a Compesa e a Unidade Móvel da Mulher, que oferecerá orientação jurídica e psicológica.