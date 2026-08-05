UPE oferece 9.180 vagas gratuitas para pré-vestibular PREVUPE e SSA

As inscrições são gratuitas, realizadas exclusivamente de forma online e seguem abertas até o preenchimento das vagas de cada polo

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) está com inscrições abertas para o Programa Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (PREVUPE) 2026. Ao todo, são oferecidas 9.180 vagas gratuitas, sendo 8.460 para o PREVUPE Regular e 720 para a modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

As vagas estão distribuídas em 59 polos no estado, sendo 51 do PREVUPE Regular e 8 da modalidade SSA.

As inscrições são gratuitas, realizadas exclusivamente de forma online e seguem abertas até o preenchimento das vagas de cada polo. A seleção será feita por ordem de inscrição.

O PREVUPE Regular é voltado para estudantes do 3º ano e egressos do Ensino Médio de escolas públicas. Já a modalidade SSA atende alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio.

A lista de classificados será divulgada na quinta-feira (7), no site do programa. As aulas terão início no sábado (8).

No PREVUPE Regular, os encontros acontecerão aos sábados, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, com aulas aos domingos quando houver necessidade de complementação da carga horária.

O curso tem 288 horas de duração e contempla disciplinas como Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Filosofia, Geografia, Sociologia e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).