Castração gratuita de cães e gatos acontecerá em Camaragibe e São Lourenço da Mata

O serviço contribui para o controle populacional de cães e gatos (Divulgação/Secretaria de Meio Ambiente)

Os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata serão os próximos a castração gratuita de cães e gatos. A ação é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha. Os agendamentos são realizados pelas páginas do Instagram: @meioambientepe e @causaanimalpe. No link disponibilizado para o cadastro, os responsáveis encontram informações sobre os critérios para a realização do procedimento.

Em Camaragibe, o castramóvel estará disponível entre os dias 11 e 15 de agosto, na Rua Manoel Honorato da Costa, nº 555, Vila da Fábrica. Já em São Lourenço da Mata, os atendimentos acontecerão de 18 a 20 de agosto, na EREM Escola Conde Correia de Araújo, na Rua José de Alencar, nº 20, Vila do Reinaldo.

"Os responsáveis devem consultar, no momento do agendamento, os critérios para a realização do procedimento. Além da castração, os animais recebem microchipagem e medicação pós-operatória. Também é fundamental que os responsáveis compareçam no dia e horário agendados ou, caso não possam levar o animal, façam o cancelamento da inscrição", explicou a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Nathalie Ribeiro.

A gestora destacou ainda que o serviço contribui para o controle populacional de cães e gatos e para a promoção do bem-estar animal e da saúde pública.