Governo de Pernambuco abre matrículas da EJA para o segundo semestre de 2026

A semana da campanha de matrícula da Educação de Jovens e Adultos vai até essa sexta-feira (14) A modalidade oferece vagas para os ensinos fundamental e médio

A modalidade oferece vagas para os ensinos fundamental e médio (Fotos: Filipe Jordão/SEE)

Estão abertas as inscrições para a matrícula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A campanha vai até a sexta-feira (14) e busca matricular, para o segundo semestre de 2026, jovens, adultos e idosos que desejam concluir os estudos.

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informa que as vagas são voltadas a alunos com 15 anos completos ou mais, para o ensino fundamental, e a partir de 18 anos de idade, para o ensino médio.

Estudantes do ensino médio entre 19 e 24 anos podem, inclusive, receber apoio financeiro-educacional do programa Pé-de-Meia, caso cumpram os requisitos socioeconômicos.

A Rede Estadual de Pernambuco conta ainda com oportunidades de capacitação técnica para garantir a qualificação profissional integrada de jovens, adultos e idosos. Entre os programas estão o EJATEC; o PROEJA, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e Instituto Federal Sertão Pernambucano (IFSertãoPE); e o Trilhatec, em parceria com a CESAR School.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se dirigir à escola estadual desejada com a documentação necessária (original e cópia): certidão de nascimento, RG ou CNH; CPF; histórico escolar original ou declaração da última escola cursada; comprovante de residência com CEP; e uma foto 3x4 recente.

