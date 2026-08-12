Olinda abre inscrições para 465 vagas em cursos gratuitos de idiomas, tecnologia e comunicação
Inscrições podem ser feitas pela internet, das 9h às 16h, ou presencialmente na sede do NTECI; aulas começam a partir de quinta-feira (13)
Publicado: 12/08/2026 às 10:39
Os cursos serão realzados Núcleo de Tecnologia Educacional, no Varadouro (Google Street View)
Estão abertas as inscrições dos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI). São 465 vagas oferecidas pela Prefeitura de Olinda.
Os cursos são presenciais e destinados a pessoas com 16 anos ou mais, sem limite máximo de idade. Parte das vagas é reservada ao público com 50 anos ou mais, ampliando o acesso à qualificação profissional.
Os interessados podem se inscrever pelo site https://www.dteolinda.com.br/sismatr/. Quem precisar de auxílio para realizar o cadastro pode procurar presencialmente a sede do NTECI, localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 135, no Varadouro, próximo à Câmara Municipal de Olinda.
Nesta edição, os cursos contemplam as áreas de idiomas, tecnologia, comunicação e desenvolvimento profissional. Entre as opções oferecidas estão: Inglês Básico; Espanhol Básico; Espanhol Intermediário; Francês Básico; Comunicação Digital: Produção de Conteúdo para Mídias Sociais; Desenvolvimento Pessoal para Inserção e/ou Recolocação Profissional; Inclusão Digital: Tecnologia Básica para Uso no Dia a Dia; Microsoft Office; Design Digital: Criação de Arte com Canva; Manutenção e Montagem de Computadores.
Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso por semestre. A inscrição garante a reserva da vaga, mas a matrícula será efetivada somente no primeiro dia de aula, mediante apresentação dos documentos originais de RG e CPF.
As aulas começam a partir da quinta-feira (13), conforme o cronograma de cada turma (confira no edital), e seguem entre os meses de agosto e dezembro de 2026.