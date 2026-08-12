Olinda abre inscrições para 465 vagas em cursos gratuitos de idiomas, tecnologia e comunicação

Inscrições podem ser feitas pela internet, das 9h às 16h, ou presencialmente na sede do NTECI; aulas começam a partir de quinta-feira (13)

Os cursos serão realzados Núcleo de Tecnologia Educacional, no Varadouro (Google Street View)

Estão abertas as inscrições dos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI). São 465 vagas oferecidas pela Prefeitura de Olinda.

Os cursos são presenciais e destinados a pessoas com 16 anos ou mais, sem limite máximo de idade. Parte das vagas é reservada ao público com 50 anos ou mais, ampliando o acesso à qualificação profissional.



Os interessados podem se inscrever pelo site https://www.dteolinda.com.br/sismatr/. Quem precisar de auxílio para realizar o cadastro pode procurar presencialmente a sede do NTECI, localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 135, no Varadouro, próximo à Câmara Municipal de Olinda.

Nesta edição, os cursos contemplam as áreas de idiomas, tecnologia, comunicação e desenvolvimento profissional. Entre as opções oferecidas estão: Inglês Básico; Espanhol Básico; Espanhol Intermediário; Francês Básico; Comunicação Digital: Produção de Conteúdo para Mídias Sociais; Desenvolvimento Pessoal para Inserção e/ou Recolocação Profissional; Inclusão Digital: Tecnologia Básica para Uso no Dia a Dia; Microsoft Office; Design Digital: Criação de Arte com Canva; Manutenção e Montagem de Computadores.

Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso por semestre. A inscrição garante a reserva da vaga, mas a matrícula será efetivada somente no primeiro dia de aula, mediante apresentação dos documentos originais de RG e CPF.

As aulas começam a partir da quinta-feira (13), conforme o cronograma de cada turma (confira no edital), e seguem entre os meses de agosto e dezembro de 2026.