Curso de Roteiro Cinematográfico 101 está com inscrições abertas, no Recife

Projeto encerra ciclo de 2026 no Compaz Governador Eduardo Campos após capacitar quase 100 participantes em três turmas gratuitas

As aulas serão realizadas no Compaz Governador Eduardo Campos, no bairro do Alto Santa Terezinha (Divulgação)

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Curso de Roteiro Cinematográfico 101. Essa é a quarta e última turma de 2026, consolidando um ciclo de formação que levou ensino gratuito de audiovisual a diferentes territórios do Recife.

As aulas serão realizadas no Compaz Governador Eduardo Campos, no bairro do Alto Santa Terezinha, Zona Norte da capital e ministradas nos dias 18, 20, 25 e 27 de agosto, 18h30 às 22h.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Mais informações estão disponíveis no Instagram @cursoderoteiro101.

Durante todo o curso, os participantes contarão com intérprete de Libras e as cenas exibidas em sala terão recursos de audiodescrição, ampliando o acesso aos conteúdos audiovisuais. As vagas que não forem preenchidas por pessoas com deficiência auditiva ou com baixa visão serão destinadas ao público em geral.

Durante os quatro encontros, os participantes têm contato com conceitos como construção de personagens, conflitos dramáticos, estrutura narrativa e desenvolvimento de histórias para o cinema. A metodologia combina aulas expositivas, análise de cenas, debates e exercícios práticos, permitindo que cada aluno desenvolva um projeto inicial de roteiro.

Além da formação técnica, o curso apresenta caminhos para inserção no mercado audiovisual, abordando oportunidades em editais públicos, festivais de cinema e produção independente.

A iniciativa também mantém como eixo central a ampliação do acesso à cultura e à economia criativa. Parte das vagas é destinada a grupos historicamente minorizados, como mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e estudantes da rede pública.

As três primeiras turmas reuniram quase 100 participantes, que tiveram acesso aos fundamentos da escrita para cinema, desenvolveram seus primeiros projetos de roteiro e conheceram possibilidades de atuação no mercado audiovisual.

“Oferecer formação em audiovisual com intérprete de Libras e audiodescrição em todas as aulas é o que garante uma turma aberta de verdade. Quem chega aqui para escrever o primeiro roteiro descobre que a história do próprio bairro é protagonista e cabe na tela”, afirma o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Rafael Arruda.

Idealizador e ministrante do curso, o roteirista e produtor audiovisual Édnei Pedroso destaca que o encerramento do ciclo representa mais do que a conclusão de uma programação de aulas.

"Chegar à última turma de 2026 é motivo de muita alegria e também de gratidão. Ver quase 100 pessoas capacitadas nas três primeiras edições mostra que existe uma demanda real por formação audiovisual acessível e de qualidade. Mais do que ensinar técnicas de roteiro, conseguimos incentivar novas vozes a reconhecerem o valor das próprias histórias.

O Curso de Roteiro Cinematográfico 101 foi criado com o objetivo de democratizar o acesso à formação em audiovisual, levando atividades gratuitas para equipamentos públicos e espaços culturais de diferentes regiões da cidade.

Este ano, a iniciativa percorreu diferentes regiões da cidade, promovendo formação em roteiro cinematográfico nos Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, e Atriz Lêda Alves, no Pina, além da Escola Municipal de Arte João Pernambuco, na Várzea.

Realizado pela Armada Filmes, o projeto conta com apoio institucional da Rede Compaz e incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.