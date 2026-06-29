Conexão Afro impulsiona empreendedorismo negro e oferece capacitações no Grande Recife

Evento gratuito no Grande Recife reúne palestras, painéis e feira de negócios com foco no fortalecimento do empreendedorismo negro no estado

De acordo com dados do Sebrae/PE com base na PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pernambuco tem 663,5 mil donos de negócios negros, o que representa 62,3% do total (Foto: Divulgação/Sebrae)

O empreendedorismo negro em Pernambuco ganha apoio do Sebrae/PE com o evento Quartas de Sucesso - Conexão Afro, que acontece na próxima quarta-feira (1º), das 9h às 17h, na sede da instituição no Recife. O evento reunirá especialistas, empresas, instituições públicas, empreendedores e oportunidades para o desenvolvimento de negócios. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae/PE.

De acordo com dados do Sebrae/PE baseados na PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pernambuco tem 663,5 mil donos de negócios negros, o que representa 62,3% do total. Eles representam seis em cada dez donos de negócios no estado. Mesmo representando a maioria, e com forte significado na economia estadual, esse público ainda enfrenta desafios.

A programação do evento contará com palestras e painéis estão divididos em dois eixos temáticos: Identidade, posicionamento e protagonismo e Mercado, vendas e futuro dos negócios. Entre os destaques estão a educadora financeira Dina Prates, fundadora e CEO da UjamaaTech, focada em educação financeira e impacto social; a estrategista de projetos e economia criativa Belisa Alves; e a jornalista Eliana Victório.

O evento também traz a Expo Afro, feira de negócios dedicada a projetos, produtos e serviços de empreendedores pretos e pardos. O projeto foi criado para promover iniciativas integradas de incentivo ao empreendedorismo negro no Grande Recife e Arquipélago de Fernando de Noronha. A ação integra o Programa Plural, iniciativa do Sebrae focada em diversidade e inclusão, que visa fomentar o empreendedorismo entre grupos historicamente sub-representados.

“O projeto pretende incentivar e consolidar um ecossistema colaborativo de afroempreendedorismo na região. O desenvolvimento ocorre quando integramos territórios, valorizamos histórias, ampliamos redes de suporte e criamos oportunidades concretas para mais negócios liderados por pessoas negras crescerem de forma sustentável ”, ressalta Andréa Viana, gestora de Projetos no Sebrae/PE.