Pernambuco capacitará 540 servidores para acolhimento de vítimas de violência doméstica

Segundo a Secretaria da Mulher de Pernambuco, cerca de 540 servidores, entre gestores, delegados e equipes da assistência social, receberão formação para acolhimento e orientação de vítimas

Valquíria Alves, secretária-executiva da Mulher de Pernambuco (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

A Secretaria da Mulher de Pernambuco promoverá uma formação para cerca de 540 servidores para acolhimento e orientação de vítimas de violência doméstica. A informação foi divulgada pela pasta nesta quarta-feira (22), como parte das ações do Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Em visita ao Diario de Pernambuco, a secretária-executiva das Políticas para Mulheres do estado, Walkíria Alves, detalhou a programação para o período.

No dia 3 de agosto, 200 servidores da Secretaria da Mulher receberão a formação sobre acolhimento nas Salas Lilás, espaços exclusivamente reservados para acolhimento especializado de mulheres e meninas em situação de violência.

Já no dia 6 de agosto, outros 200 servidores, integrantes da rede de enfrentamento, participarão de uma formação a respeito de estratégia de divulgação das ações de combate à violência, como a plataforma 197 Mulher, lançada há quase três meses.

Na ferramenta, as vítimas conseguem ter orientações e medidas protetivas em até quatro horas, destaca a secretária Walkíria Alves.

No dia 13 de agosto, 130 pessoas da equipe da Secretaria de Assistência Social, também com foco no atendimento e acolhimento às vítimas, de acordo com a pasta.

“A cada dois segundos, a gente tem, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher vítima de alguma forma de violência. Foram 21 milhões e 400 mil casos em 2024. Então, isso não tem sido exceção, tem sido regra. A forma como a gente trabalha vai contribuir para que a sociedade compreenda que, infelizmente, a gente tem uma estrutura que coloca a mulher em risco em qualquer lugar”, destaca a secretária.

Formação com a imprensa

No dia 7 de agosto, quando a Lei Maria da Penha completa 20 anos, a Secretaria da Mulher também promoverá uma formação com profissionais da imprensa, sobre abordagem midiática de casos de violência e feminicídios.

“Todas as mídias têm um papel fundamental na transformação que a gente precisa. Esse evento foi pensado para isso, para reunir todas as mídias. A gente está convidando justamente para uma construção coletiva, uma discussão sobre como trabalhar esse cenário”, frisa a secretária.

Julho das mulheres negras

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A Secretaria da Mulher também divulgou programação do “Julho das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas” e do Dia Nacional de Tereza de Benguela. As ações acontecerão entre 27 e 31 deste mês.

A iniciativa, segundo Walkiria, é promover reflexões sobre igualdade racial e de gênero, ampliando o espaço de debate sobre os direitos das mulheres negras e valorizando suas contribuições para cultura, educação, produção artística e saberes tradicionais. Confira a programação a seguir:

27 de julho (segunda-feira)



Recife | CASE Santa Luzia

Projeto Escritoras Pernambucanas + Oficina de Slam e Poesia Falada

28 de julho (terça-feira)



Buíque | Unidade Prisional Feminina

Oficina “Corpo que Resiste”

29 de julho (quarta-feira)



Surubim | EREM Severino Farias

Projeto Escritoras Pernambucanas + Oficina “Escrevivências”

30 de julho (quinta-feira)



Recife | Secretaria da Mulher de Pernambuco

Seminário “Interseccionalidade, racismo e garantia de direitos”

31 de julho (sexta-feira)



Palmares | Cine Teatro Apolo

Roteiristas Pernambucanas

Data a confirmar



Santa Maria da Boa Vista | Terreiro de Matriz Africana

Seminário “Saúde Integral das Mulheres Negras e Saberes das Comunidades Tradicionais de Terreiro” e Oficina de Ervas Medicinais

Em 27 de julho, 30 jovens do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), a única unidade da Funase destinada exclusivamente à internação de adolescentes do sexo feminino em Pernambuco.

