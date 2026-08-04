SENAI Futuro vai capacitar profissionais para atender a crescente demanda industrial por mão de obra qualificada

Felipe Furtado, gestor do SENAI Futuro, comenta essa crescente necessidade (Divulgação/Sistema FIEPE)

O uso de inteligência artificial e a análise de dados na manufatura avançada estão virando norma nas fábricas brasileiras. Essa modernização, além de proporcionar grande aumento na produtividade, também é motivo do crescimento na busca por mão de obra capacitada para lidar com as novas ferramentas.

Segundo dados do último Mapa do Trabalho Industrial, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil precisa habilitar cerca de 14 milhões de profissionais até 2027 para atender a demanda industrial do país. Desse total, 11,8 milhões são trabalhadores atuantes no mercado, mas que precisam passar por requalificação.

Visando atender essa crescente procura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI-PE) lança uma nova lança uma nova modalidade de desenvolvimento de competências, o SENAI Futuro, nesta quinta-feira (6).



“O trabalho no chão de fábrica está se tornando menos baseado na execução repetitiva e cada vez mais relacionado à interpretação de informações, à resolução de problemas e à interação com sistemas tecnológicos. Isso não significa que a experiência prática perde valor. Pelo contrário: o conhecimento de quem entende a operação passa a ser ainda mais importante quando combinado com as novas tecnologias”, explica o gestor do SENAI Futuro, Felipe Furtado.



Para além do ensino já oferecido, a nova unidade de negócios oferece uma formação prática, ágil e conectada aos problemas reais das empresas. Inicialmente, os cursos disponibilizados terão curta duração, permitindo a sua combinação em trilhas de aprendizagem complexas.





Um dos principais diferenciais do SENAI Futuro será a criação de uma rede permanente de relacionamento com executivos, especialistas, instituições de pesquisa e parceiros tecnológicos. Essa relação facilitará a compreensão dos desafios já presentes dentro das empresas, permitindo uma troca de experiência entre diferentes setores.

Outra particularidade será o desenvolvimento de um radar de tendências, em parceria com o Observatório da Indústria, que reunirá informações sobre mudanças tecnológicas, econômicas, regulatórias e sociais que possam afetar a indústria pernambucana.



“Ao unir o acompanhamento de tendências globais e a escuta direta das empresas, poderemos identificar sinais de mudança e transformar essas informações em cursos, trilhas e iniciativas de inovação antes que a necessidade se torne urgente. É uma mudança de postura: em vez de esperar que a demanda chegue pronta, queremos ajudar a indústria a se antecipar”, Furtado finaliza.