Senai Pernambuco abre 380 vagas em cursos gratuitos presenciais e a distância

Oportunidades de aperfeiçoamento profissional da unidade de Areias cobrem áreas como logística, energia e produção industrial. Inscrições iniciam nesta segunda (27)

Prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (Senai) (Assessoria/Senai)

A partir da próxima segunda-feira (27), o Senai Pernambuco abre inscrições para 380 vagas gratuitas em cursos de qualificação pela Escola Senai Areias, na Zona Oeste do Recife. As formações contam com opções presenciais e de Educação a Distância (EAD), todas com duração de um mês e início das aulas programado para agosto.

Os interessados têm até o dia 2 de agosto para se inscrever pela internet. A ocupação das vagas ocorrerá por ordem de inscrição, considerando o preenchimento dos pré-requisitos estabelecidos no edital. O resultado com a lista dos selecionados será publicado no dia 4 de agosto, no portal do Senai-PE.

Opções EAD e turmas presenciais

A modalidade a distância concentra 300 vagas, distribuídas em seis turmas (50 por curso): Eficiência Energética, Gestão de Suprimentos, Logística Sustentável, Recebimento de Materiais, Armazenagem e Gestão de Distribuição. Com cargas horárias que variam de 32 a 100 horas, as aulas remotas começam no dia 5 de agosto.

Para capacitação presencial, a unidade vai ofertar o curso de Técnicas para Operadores de Linha de Produção, com 80 vagas divididas entre os turnos da manhã e da tarde. A formação presencial tem 60 horas de carga horária e início marcado para 10 de agosto, na sede da instituição em Areias.

Requisitos e processo de matrícula

O processo seletivo é voltado para candidatos a partir de 16 anos que autodeclarem condição de baixa renda. Os participantes precisam ter disponibilidade para acompanhar as atividades teóricas, além de eventuais visitas técnicas a indústrias e aulas práticas.

No ato da inscrição on-line, será preciso anexar documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência. Para candidatos menores de 18 anos, é exigida também a documentação do responsável legal. O processo de matrícula será 100% virtual, sem necessidade de deslocamento até a unidade. Para obter o certificado, é necessário alcançar média mínima 7 e pelo menos 75% de frequência.

Serviço

Inscrições: de 27 de julho a 2 de agosto pelo site do SENAI-PE

Onde fica a unidade presencial: Av. Dr. José Rufino, nº 1099, Areias - Recife