Ação de Cidadania do TJPE reúne serviços gratuitos no Recife

Iniciativa acontece nesta quarta-feira (12), das 8h às 13h, no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio

A iniciativa acontece das 8h às 13h, no Pátio da Basílica do Carmo, no Recife (DICULGAÇÃO)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove uma grande Ação de Cidadania, reunindo diversos serviços gratuitos para a população. A iniciativa acontece das 8h às 13h, no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife. A ação integra as celebrações pelos 204 anos do TJPE.

Na área da saúde, a população terá acesso a atendimento médico, exames oftalmológicos para triagem de catarata, destinados a pessoas com mais de 55 anos, atendimento odontológico, orientações sobre saúde bucal, testes rápidos de glicose e hepatites virais, além de aferição da pressão arterial.

Também serão oferecidos serviços jurídicos, como orientação jurídica, inscrição para o Casamento Coletivo e para o Mutirão de Paternidade “Painho Legal”, ajuizamento de demandas de menor complexidade e atendimento a consumidores endividados pelo TJPE. Também haverá serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6). Será possível ainda emitir a certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual.

Na área de cidadania, serão disponibilizados serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, expedição da Carteira de Identidade, atendimento da Neoenergia, Compesa e Procon, além de consultas ao SPC e à Serasa.

Também serão oferecidos serviços de banho e higiene pessoal, cortes de cabelo, barbearia, cadastro de currículos, encaminhamento para cursos de capacitação profissional, orientação sobre benefícios previdenciários do INSS, atualização e inscrição no CadÚnico, cadastro para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), emissão do Cartão do Idoso e do cartão de estacionamento, além da primeira via do VEM Idoso para pessoas com 65 anos ou mais.

A ação contará ainda com acolhimento psicológico e serviços do Conecta Recife e do Portal Gov.br.