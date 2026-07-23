Pernambuco tem mais de 11 mil vagas em cursos gratuitos de idiomas; saiba como participar

Oportunidades no Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) incluem aulas de Inglês, Espanhol, Alemão e Francês e estão abertas ao público geral

Estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco (Foto: Paulo Maciel)

Quem busca aprender uma nova língua sem pesar no bolso tem até o dia 26 de julho para garantir uma oportunidade em Pernambuco. O Núcleo de Estudos de Línguas (NEL), ligado à Secretaria de Educação do Estado (SEE), abriu 11.557 vagas gratuitas para turmas de Inglês, Espanhol, Alemão e Francês com início no segundo semestre.

Diferente de formações exclusivas para alunos da rede pública, as vagas estão abertas também para a comunidade em geral. Todo o processo de candidatura é feito de forma virtual, pela plataforma do NEL. Ao concluir o cadastro, o candidato consegue checar a lista de unidades escolares participantes e os horários das turmas.

Testes de nível e turmas para crianças

Para quem vai começar do zero, a orientação da SEE é se inscrever nas turmas de Básico 1. Já os estudantes que já arranham o idioma e pretendem pular etapas farão um teste de nivelamento entre os dias 27 e 31 de julho. A prova deve ser agendada diretamente com o professor do curso por e-mail — o contato fica disponível na própria plataforma de inscrição.

Crianças de 8 a 12 anos também foram contempladas na seleção desta edição. Para elas, há a modalidade Infantil Básico, disponível em polos específicos que podem ser consultados no site do projeto.

Duração e início das aulas

A formação completa tem duração de dois anos (280 horas ao todo), dividida em quatro semestres de 70 horas-aula. Quem concluir todos os módulos garante certificado oficial.

As aulas estão previstas para começar nos dias 3 e 4 de agosto, a depender da unidade e do horário escolhido. Ao todo, são 39 polos do NEL em todo o estado.

Serviço

Inscrições: até 26 de julho pelo site nel.educacao.pe.gov.br

Atendimento ao candidato: (81) 3183-9021 / 3183-9032 / 3183-9033

E-mail para dúvidas: [email protected]

