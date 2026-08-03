Cinema Por Aí chega ao interior com oficinas gratuitas de formação audiovisual

Município Betânia, no Sertão do Moxotó, recebe, de 4 a 7 de agosto, laboratório itinerante que conta com patrocínio master da Shell, com formações em quatro áreas do cinema e produção coletiva de um curta-metragem

Betânia será a primeira cidade pernambucana a receber o projeto (Foto: Noize Audiovisual)

Betânia será a primeira cidade pernambucana a receber o Cinema Por Aí, laboratório itinerante que percorrerá cinco municípios do Nordeste promovendo formação audiovisual gratuita. As atividades serão realizadas entre amanhã e sexta-feira (4 e 7 de agosto), com oficinas de roteiro, produção, fotografia e som destinadas a jovens e adultos a partir dos 16 anos.

Localizada no Sertão do Moxotó, na região semiárida de Pernambuco, Betânia possui população estimada em 11.961 habitantes, segundo dados de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. Durante quatro dias, o município se transformará em espaço de aprendizagem, criação e experimentação cinematográfica, reunindo moradores interessados em conhecer as diferentes etapas da realização de um filme.

Com patrocínio master da Shell, o Cinema Por Aí oferece quatro oficinas: Roteiros e Processos Criativos; Produção Executiva e Direção de Produção; A Fotografia como Ferramenta de Discurso; e O Som e a Linguagem Audiovisual.

“Pegando carona na nossa campanha de marca, a Shell reconhece o poder das parcerias. Acreditamos que o trabalho em conjunto é o ponto de partida para um bom resultado. Por isso, atuamos ao lado de dezenas de projetos culturais que ampliam o acesso, fortalecem a cidadania e impulsionam a diversidade no Brasil. Por meio do nosso apoio ao ‘Cinema Por Aí’, contribuímos para expandir oportunidades de formação cultural para jovens, incentivando o desenvolvimento de novos talentos e construindo um verdadeiro legado para a sociedade brasileira”, comenta Glauco Paiva, diretor de Comunicação e Marca da Shell Brasil.

Cada formação terá 20 horas-aula, distribuídas em três dias de atividades teóricas e um dia dedicado à prática. Serão oferecidas 15 vagas por oficina, todas gratuitas. Não é necessário possuir experiência anterior ou conhecimento técnico em audiovisual para participar.

Nos três primeiros dias, as oficinas serão realizadas simultaneamente nos turnos da manhã e da tarde. No quarto dia, os participantes das quatro áreas serão reunidos em um “set vivência”, experiência prática que simula a dinâmica de uma equipe de filmagem.

Roteiro, produção, fotografia e som serão integrados na realização de um documentário experimental inspirado na cultura popular e nas histórias de Betânia. A proposta é fazer com que os próprios participantes experimentem coletivamente o processo de criação de uma obra audiovisual e construam novas formas de observar, narrar e representar o município onde vivem.

O curta-metragem realizado em Betânia integrará uma mostra aberta ao público, prevista para acontecer em Caruaru no segundo semestre de 2026. A programação reunirá também os filmes produzidos nas outras quatro cidades contempladas pela caravana: Monteiro, na Paraíba; Condado e Caruaru, em Pernambuco; e Água Branca, em Alagoas.

Ao longo de toda a circulação, o Cinema Por Aí pretende formar aproximadamente 300 participantes, realizar 400 horas-aula e produzir cinco curtas-metragens. Mais do que apresentar técnicas, conceitos e funções profissionais, o projeto busca aproximar o audiovisual de territórios que ainda possuem poucas oportunidades gratuitas de formação na área.

Para a coordenadora geral do projeto, a produtora e jornalista Wanessa Pimentel, idealizadora da Dáblio_3 – Produções Culturais, iniciar a circulação em Betânia reforça o compromisso da iniciativa com a descentralização da formação audiovisual.

“O Cinema Por Aí nasce da vontade de aproximar o audiovisual das pessoas e dos territórios que ainda encontram poucas oportunidades de formação. Queremos compartilhar ferramentas, estimular novos olhares e mostrar que as histórias do interior também podem ocupar as telas e ser contadas por quem vive essas realidades”, afirma Wanessa.

Formação em quatro áreas do cinema



A oficina de Roteiros e Processos Criativos será conduzida por Uilma Queiroz, diretora, roteirista, pesquisadora e educadora audiovisual natural de Carnaíba, no Sertão do Pajeú. A formação abordará estrutura narrativa, gêneros, construção de cenas, escrita de si, análise de roteiros e utilização de programas gratuitos para roteirização.

João Oliveira será responsável pela oficina de Produção Executiva e Direção de Produção. Durante as atividades, serão apresentados conteúdos relacionados a planejamento, orçamento, contratos, cronogramas, documentação e organização de um set de filmagem.

Na oficina A Fotografia como Ferramenta de Discurso, Pedro Fillipe discutirá composição, enquadramento, planos, iluminação, narrativa visual, estética e planejamento fotográfico.

Alison Santos ministrará O Som e a Linguagem Audiovisual, formação dedicada à relação entre voz, efeitos sonoros, música, silêncio, ruídos, ambiências e construção narrativa.

Os conteúdos foram desenvolvidos especialmente para o projeto, sob a coordenação pedagógica da professora doutora Mannu Costa, docente do curso de Cinema da Universidade Federal de Pernambuco. A equipe de produção e os oficineiros possuem vínculos com cidades do interior pernambucano, característica que reforça a identificação do projeto com os territórios contemplados.

O Cinema Por Aí é realizado por meio do Programa Rouanet da Juventude, com patrocínio master da Shell. A iniciativa é uma produção da Dáblio_3 – Produções Culturais, com coprodução da Noize Audiovisual e da Uruçu Filmes, e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.