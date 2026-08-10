Resíduos de teto do Hospital Agamenon Magalhães caem sobre paciente e acompanhante no Recife

Ocorrência acontece menos de um mês após parte do forro do Hospital da Restauração cair sobre uma paciente recém-operada

O Governo de Pernambuco afirma que trata-se de uma telha metálica e translúcida, não um buraco no teto do HR. (Divulgação. )

Resíduos de teto do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, caíram sobre uma paciente e um acompanhante nesta segunda-feira (1). O acidente aconteceu menos de um mês após uma ocorrência semelhante no Hospital da Restauração (HR), também na capital pernambucana.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma das vítimas relata que o material que caiu do teto atingiu ela e um homem que estava ao seu lado. “Caiu pedaço de pedra e de lixo. Atingiu minha costela e minha perna”, diz o homem, que aparece sentado em uma maca.

A mulher, que também foi atingida pelo material, afirmou que começou a filmar o ocorrido, mas foi abordada por um segurança. “Ele disse que não podia filmar, que era contra as normas do jornal”, relatou.

Em nota, a direção do Hospital Agamenon Magalhães informa que não houve queda de teto na unidade. "Durante a retirada das telhas existentes, em uma área próxima ao ocorrido onde não haviam pacientes, houve o deslocamento não intencional das telhas brasilit o desprendimento pontual de resíduo orgânico acumulado sobre a cobertura, que alcançou uma área coberta da Emergência Cardiológica, situada em nível inferior", afirma o texto.







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Confira a nota na íntegra:

"A direção do Hospital Agamenon Magalhães informa que não houve queda de teto na unidade.

O episódio ocorreu durante os serviços de requalificação da cobertura da enfermaria localizada no 1º pavimento. Durante a retirada das telhas existentes, em uma área próxima ao ocorrido onde não haviam pacientes, houve o deslocamento não intencional das telhas brasilit o desprendimento pontual de resíduo orgânico acumulado sobre a cobertura, que alcançou uma área coberta da Emergência Cardiológica, situada em nível inferior.

O material atingiu dois pacientes que se encontravam no setor. Eles foram prontamente avaliados e não apresentaram qualquer intercorrência. Os pacientes optaram por permanecer no local, não havendo necessidade de remanejamento para outra área.

A área atingida foi imediatamente verificada e higienizada, com reforço das medidas preventivas relacionadas à continuidade dos serviços.

A Emergência Cardiológica permaneceu em funcionamento, sem interrupção dos atendimentos. Os serviços seguem acompanhados pelas equipes responsáveis, observando os procedimentos técnicos e de segurança aplicáveis".

Outras ocorrências

Há menos de um mês, parte do forro do teto da sala de recuperação do Hospital da Restauração (HR), no Recife, caiu sobre uma paciente recém-operada.

O gesso atingiu a área que havia sido operada, e a paciente precisou passar por uma cirurgia de correção. Em maio deste ano, parte do forro do teto do 7º andar do Hospital da Restauração também cedeu. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Imagens feitas por pacientes mostram pedaços de gesso espalhados pelo chão do corredor, além de uma cratera aberta no teto do andar após o desabamento.

Segundo nota enviada na época pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o desabamento aconteceu em um corredor do edifício que ainda não havia passado por reforma. A queda teria sido provocada pelas fortes chuvas registradas nos dias anteriores.

Em junho, não foi o teto que caiu, mas um timbu. O animal teria despencado do teto de PVC do refeitório do HR enquanto servidores faziam suas refeições. O timbu circulou por cima de uma das mesas do espaço e chamou a atenção das pessoas que estavam no local.