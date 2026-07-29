Parte do teto cai sobre paciente recém-operada na sala de recuperação do Hospital da Restauração
Segundo fonte do Diario, gesso atingiu o braço operado de uma mulher que precisou passar por uma nova cirurgia de urgência; hospital ainda não se pronunciou sobre o caso
Publicado: 29/07/2026 às 12:13
Teto atingiu paciente recém-operada (Divulgação)
Parte do forro do teto da sala de recuperação do Hospital da Restauração (HR), no Recife, caiu na manhã desta quarta-feira (29) sobre uma paciente recém-operada.
Segundo uma fonte ouvida pelo Diario de Pernambuco, o gesso atingiu a Fístula Arteriovenosa (FAV) recém-confeccionada da paciente. O procedimento é realizado em pessoas que fazem hemodiálise para criar um acesso vascular permanente.
A paciente havia sido submetida a uma cirurgia de correção da fístula no último dia 25 e permanecia na sala de recuperação até esta quarta-feira (29) por falta de leito em outro setor da unidade, de acordo com a fonte.
Ainda segundo o relato, o forro caiu sobre o braço operado, rompendo o procedimento realizado quatro dias antes. A paciente precisou ser levada novamente ao centro cirúrgico para uma cirurgia de urgência e teria recebido uma bolsa de sangue durante o atendimento.
A fonte informou ainda que a cirurgia foi concluída, que a paciente passa bem e que, após o procedimento, a unidade de saúde conseguiu uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O setor onde ocorreu o acidente é destinado a pacientes no pós-operatório e tem alta rotatividade. No entanto, conforme o denunciante, a falta de leitos faz com que muitos pacientes permaneçam no local por mais tempo do que o previsto.
"No local tem pacientes graves intubados, tem pacientes mais estáveis e, às vezes, crianças. Se um dos pacientes graves e intubados tivesse sido atingido, poderia ter ido a óbito", afirmou a fonte.
Assista ao vídeo:
O Diario apurou ainda que uma obra está sendo realizada no pavimento superior ao local onde ocorreu o incidente. Por conta da queda do teto a sala de recuperação pós anestésica foi toda afetada. "Está causando um enorme contratempo para o fluxo de cirurgias. As cirurgias eletivas da tarde já foram suspensas", contou a fonte.
A assessoria de comunicação do Hospital da Restauração foi procurada para comentar o caso, mas, até a publicação desta reportagem, não havia enviado posicionamento.