Parte do teto cai sobre paciente recém-operada na sala de recuperação do Hospital da Restauração

Segundo fonte do Diario, gesso atingiu o braço operado de uma mulher que precisou passar por uma nova cirurgia de urgência; hospital ainda não se pronunciou sobre o caso

Teto atingiu paciente recém-operada (Divulgação)

Parte do forro do teto da sala de recuperação do Hospital da Restauração (HR), no Recife, caiu na manhã desta quarta-feira (29) sobre uma paciente recém-operada.

Segundo uma fonte ouvida pelo Diario de Pernambuco, o gesso atingiu a Fístula Arteriovenosa (FAV) recém-confeccionada da paciente. O procedimento é realizado em pessoas que fazem hemodiálise para criar um acesso vascular permanente.

A paciente havia sido submetida a uma cirurgia de correção da fístula no último dia 25 e permanecia na sala de recuperação até esta quarta-feira (29) por falta de leito em outro setor da unidade, de acordo com a fonte.

Ainda segundo o relato, o forro caiu sobre o braço operado, rompendo o procedimento realizado quatro dias antes. A paciente precisou ser levada novamente ao centro cirúrgico para uma cirurgia de urgência e teria recebido uma bolsa de sangue durante o atendimento.

A fonte informou ainda que a cirurgia foi concluída, que a paciente passa bem e que, após o procedimento, a unidade de saúde conseguiu uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O setor onde ocorreu o acidente é destinado a pacientes no pós-operatório e tem alta rotatividade. No entanto, conforme o denunciante, a falta de leitos faz com que muitos pacientes permaneçam no local por mais tempo do que o previsto.

"No local tem pacientes graves intubados, tem pacientes mais estáveis e, às vezes, crianças. Se um dos pacientes graves e intubados tivesse sido atingido, poderia ter ido a óbito", afirmou a fonte.

Assista ao vídeo:

O Diario apurou ainda que uma obra está sendo realizada no pavimento superior ao local onde ocorreu o incidente. Por conta da queda do teto a sala de recuperação pós anestésica foi toda afetada. "Está causando um enorme contratempo para o fluxo de cirurgias. As cirurgias eletivas da tarde já foram suspensas", contou a fonte.

A assessoria de comunicação do Hospital da Restauração foi procurada para comentar o caso, mas, até a publicação desta reportagem, não havia enviado posicionamento.



