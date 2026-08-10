Motociclista atropela pedestre e duas pessoas ficam feridas na BR-101, no Recife

Acidente aconteceu no km 58 da rodovia; faixa da esquerda está interditada e há registro de congestionamento a partir de Jardim Paulista

Acidente km 58 da BR-101 (Reprodução/Rede Social)

Um acidente na manhã desta segunda-feira (10), no km 58 da BR-101, no município do Recife, sentido Ceasa, na Região Metropolitana do Recife, deixa o trânsito lento no local.

De acordo com informações repassadas por transeuntes, um motociclista teria atropelado um pedestre. Uma mulher e um homem ficaram feridos e estão sendo atendidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento do sinistro.

A mulher sofreu um ferimento na cabeça, enquanto o homem foi socorrido com escoriações na perna e no braço.

Por causa do acidente, a faixa da esquerda da via segue interditada. Há registro de congestionamento a partir do bairro de Jardim Paulista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada para atender um sinistro no Km 58 da BR 101, no Recife (Passarinho), sentido Ceasa. "O condutor da moto e o pedestre ficaram feridos e foram encaminhados antes da chegada da viatura para uma unidade de saúde", disse a nota da PRF.