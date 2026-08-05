Acidente Voepass: Pilotos relataram falha no sistema de gelo e comparam aeronave a "fusquinha"

A PF destacou que a tripulação estava habilitada para operar a aeronave e que o último treinamento realizado tiveram resultados satisfatórios para os procedimentos

Investigação feita com base no relatório final do Cenipa apontou falhas da empresa, da aeronave, dos pilotos e da própria agência reguladora (NELSON ALMEIDA/AFP)

O laudo da Polícia Federal (PF) sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo, que deixou 62 pessoas mortas, revelou que os pilotos sabiam sobre a falha no sistema de degelo e compararam a aeronave a um "fusquinha". O laudo foi revelado pelo Fantástico nesta quarta e confirmado pelo Estadão.

A investigação feita com base na análise do relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que apontou falhas da empresa, da aeronave, dos pilotos e da própria agência reguladora no acidente que matou 62 pessoas.

Segundo a PF, a causa do acidente foi a perda de controle em voo causada pelo acúmulo de gelo na aeronave, da inoperância do sistema pneumático de degelo do avião e da não execução tempestiva e adequada de cinco procedimentos necessários.

A PF destacou que a tripulação estava habilitada para operar a aeronave e que o último treinamento realizado tiveram resultados satisfatórios para os procedimentos.

"Não é possível determinar a razão da não execução adequada desses procedimentos ante a emergência enfrentada no voo", concluiu a corporação.

Em um dos diálogos da tripulação da aeronave que terminou com a queda do avião da Voepass, os pilotos falam sobre uma situação de gelo:

Copiloto: Olha a situação, se bem que não tá reportado isso aí, mas pra gente não pegar gelo teria que ir no 110, né? (110 é referência ao nível de voo FL110)

Após o comentário, é emitido um sinal sonoro de detecção de gelo.

Piloto: Foi só eu falar. O avião escutou. Esse avião parece aquele Fusquinha, Herbie lá, Herbie, filme bem antigo.

Em seguida, a tripulação comenta sobre a presença de bastante gelo e reclamam sobre a aeronave.

Copiloto: Bastante gelo [ali]

Piloto: Eh

Copiloto: Ligar o airframe

Piloto: Essa bosta não tá funcionando, né?

O documento também destaca conversas da tripulação da aeronave no voo anterior, entre Guarulhos e Cascavel:

Piloto: Ó lá o gelo, o gelo foi embora agora, finalmente, escutei um barulho aqui, foi o gelo que voou.

Copiloto: Muito bom, comandante.

Após o pouso, o piloto afirmou:

Piloto: Chegamos vivos.

Piloto: Ufa, chegamos vivos.

